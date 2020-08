Die Top-Transfer-News im Überblick:

Serie A "Wäre das richtige Jahr": Ex-Inter-Präsident nährt Spekulationen um Messi GESTERN AM 08:21

ManCity angeblich mit langfristigem Angebot für Messi (18:00 Uhr)

Diese Gründe sprechen für Messi-Wechsel zu PSG (14:08 Uhr)

James Rodríguez vor Wechsel nach Everton (13:43 Uhr)

Messi und Guardiola diskutieren möglichen Transfer (11:20 Uhr)

ManUnited nimmt Kontakt zu Messi-Beratern auf (10:05 Uhr)

Messi erhält offenbar Angebot von Manchester City

18:00 Uhr: Nach seinem geäußerten Wechselwunsch hat Manchester City Barcelonas Lionel Messi offenbar ein langfristiges Angebot mit zwei unterschiedlichen Funktionen angeboten. Das berichtet der US-amerikanischen TV-Sender "ESPN".

Demnach würde der argentinische Superstar zunächst bei den Citizens unterschreiben und in der Premier League auflaufen. Nach ein paar Jahren stünde dann ein Anschluss-Engagement bei MLS-Klub New York City FC anstehen. Messis Vater Jorge Horacio soll bereits zu Verhandlungen mit ManCity in England sein.

Außerdem soll Messi als Botschafter der City Football Group fungieren. Messi soll sich vor Kurzem erst mit seinem Ex-Coach Pep Guardiola, der aktuell das Ruder bei den Skyblues innehat, getroffen haben, um über seine Zukunft zu sprechen.

+++

Juve bietet Khedira angeblich der AS Rom an

17:20 Uhr: Der italienische Rekordmeister Juventus Turin hat angeblich Sami Khedira Ligarivale AS Rom angeboten. Wie der "Corriere dello Sport" berichtet, will die Alte Dame den ehemaligen deutschen Nationalspieler unbedingt loswerden.

Auch aufgrund von Verletzungen kam der Mittelfeldakteur in der abgelaufenen Serie-A-Saison nur zu zwölf Einsätzen. Die Bianconeri sollen sich schon nach einem Ersatz für den 33-Jährigen umschauen und haben dabei offenbar auch ein Auge auf Schalkes Weston McKennie geworfen.

+++

Atlético noch immer auf der Jagd nach Lacazette

16:40 Uhr: Atlético Madrid ist nach wie vor sehr daran interessiert, Stürmer Alexandre Lacazette vom FC Arsenal unter Vertrag zu nehmen. Das berichtet die "Marca".

Die Rojiblancos zögern allerdings noch eine hohe Ablösesumme für den Franzosen zu zahlen. Atlético soll aber bereit sein Thomas Lemar, Angel Correa oder Vitolo in jede mögliche Vereinbarung für Lacazette einzubeziehen.

Der FC Arsenal lehnte bereits im Januar ein Angebot von Atlético für Lacazette ab. Nun versuchen die Spanier offenbar erneut ihr Glück.

+++

Leeds schnappt sich Rodrigo

15:53 Uhr: Leeds United hat sich die Dienste von Stürmer Rodrigo gesichert. Das bestätigte der FC Valencia, der bisherige Klub des Cousins von Bayern-Star Thiago. Rodrigo wechselt angeblich für 30 Millionen Euro von den Spaniern zum Premier-League-Aufsteiger. Durch Boni könnte die Summe auf bis zu 40 Millionen Euro ansteigen, heißt es in übereinstimmenden Medienberichten. Damit ist Rodrigo der Rekordeinkauf der Engländer.

+++

Boateng darf bleiben, wenn er will

15:18 Uhr: Jérôme Boateng hat beim FC Bayern in der abgelaufenen Spielzeit unter Trainer Hansi Flick wieder zu alter Stärke gefunden. Nun sollen die Bayern-Bosse dem 31-Jährigen die Entscheidung überlassen, ob er in München bleibt oder den Klub im Sommer verlässt. Das berichtet die "Sport Bild". Der Vertrag des Verteidigers läuft noch bis 2021. Über eine Verlängerung sei noch nicht gesprochen oder verhandelt worden, berichtet die Fachzeitschrift weiter. Alle Informationen dazu gibt es HIER.

+++

Frankfurt leiht Joveljic erneut aus

14:47 Uhr: Eintracht Frankfurt traut seinem Youngster Dejan Joveljic den Durchbruch in der Bundesliga wohl noch nicht zu. Die Hessen gaben am Mittwoch bekannt, dass der 21-jährige Serbe noch einmal verliehen und in der kommenden Saison für den österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC auflaufen wird. "Dort hat er die Chance, viel zu spielen und Selbstvertrauen zu sammeln", sagte Sportdirektor Bruno Hübner. Joveljic war im Sommer 2019 von Roter Stern Belgrad nach Frankfurt gewechselt. (SID)

+++

Messi zu PSG? Diese Gründe sprechen dafür

14:08 Uhr: Zahlreiche Vereine werden aktuell mit einem Transfer von Lionel Messi in Verbindung gebracht, darunter die beiden Manchester-Klubs sowie Inter Mailand. Die argentinische Sportzeitung "Olé" berichtet nun aber, dass Paris Saint-Germain wohl gleich aus mehreren Gründen ein Favorit ist. Demnach könne Messi mit seinem ehemaligen Barça-Teamkollegen Neymar wiedervereint werden, aus der Nationalmannschaft kennt er zudem Ángel di María.

Auch die finanziellen Möglichkeiten hätten die Franzosen, so das Sportblatt. Ein Wechsel in die physisch etwas schwächere Ligue 1 könnte Messi zudem mit zunehmenden Alter entgegenkommen. Nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen den FC Bayern ist das Ziel des Königsklassentitels für PSG auch noch nicht erreicht. Messi könne der entscheidende Faktor sein, um den Titel endlich nach Paris zu holen, heißt in dem Bericht. Thomas Tuchel würde sich jedenfalls über den Superstar freuen, erklärte der PSG-Coach vor wenigen Tagen.

+++

Ex-Coach lockt: James vor Wechsel nach England

13:43 Uhr: Ex-Bayern-Star James Rodríguez steht angeblich vor einem Wechsel zum FC Everton in die englische Premier League. Das berichten "Sky Sports" in England und die spanische "Marca" übereinstimmend. Demnach sei ein Dreijahresvertrag im Gespräch. Damit würde der Kolumbianer wieder mit Ex-Trainer Carlo Ancelotti vereint werden. Die beiden arbeiteten bereits bei Real Madrid und den Bayern zusammen. 2014 holte Ancelotti James nach Madrid, drei Jahre später lockte er den 29-Jährigen nach München. Einzig ein Ja der Madrilenen fehlt offenbar noch zum Wechsel nach Everton.

+++

Sforza soll neuer Basel-Coach werden

13:15 Uhr: Der langjährige Münchner und Lauterer Bundesliga-Profi Ciriaco Sforza wird offenbar neuer Chefcoach des FC Basel. Dies geht aus übereinstimmenden Medienberichten in der Schweiz hervor. Im Gespräch ist ein Zweijahresvertrag für Sforza. Am 19. August hatte Basel die Trennung vom bisherigen Trainer Marcel Koller, Ex-Coach des 1. FC Köln, des VfL Bochum und der österreichischen Nationalmannschaft, zum Saisonende bekannt gegeben. Der Vertrag wird nicht mehr verlängert. (SID)

+++

Milan: Rebic-Kauf vor Abschluss

12:50 Uhr: Wie der italienische Sportjournalist Gianluca di Marzio von "Sky Italia" berichtet, soll der AC Mailand unmittelbar vor einer festen Verpflichtung ihres Leihstürmers Ante Rebic stehen. Demnach müssten lediglich noch letzte Details geklärt werden. Darüber hinaus steht noch die Einigung mit Rebics Stammverein Eintracht Frankfurt aus.

Laut einem Bericht der "Sport Bild" scheint ein Transfer in der gegenwärtigen Situation jedoch relativ unwahrscheinlich zu sein. Ein mögliches Modell wäre daher eine Verlängerung des Leih-Vertrages bis 2022.

+++

Tolisso bleibt in München

11:51 Uhr: Ein Wechsel von Corentin Tolisso in diesem Sommer ist offenbar vom Tisch. Nach Informationen der "Sport Bild" wollen die Verantwortlichen beim FC Bayern den Kader vor der anstehenden Marathon-Spielzeit nicht weiter verkleinern. Auch der Franzose selbst soll sich nach zwischenzeitlicher Unzufriedenheit zu einem Verbleib in München entschlossen haben. Durch den bevorstehenden Abschied von Thiago könnte Tolisso in Zukunft zudem mehr Spielzeit erhalten. 2017 war der 26-Jährige für knapp 42 Millionen Euro von Olympique Lyon zu den Bayern gewechselt.

+++

Messi und Guardiola diskutieren möglichen Transfer

11:20 Uhr: Der Transferpoker um Lionel Messi nimmt langsam Fahrt auf. Wie "ESPN" und der spanische Radiosender "Catalunya Radio" übereinstimmend berichten, kam es in der vergangenen Woche zu einem Telefonat zwischen dem Argentinier und Ex-Coach Pep Guardiola, der mittlerweile bekanntermaßen Manchester City trainiert. In dem Gespräch sei es um einen möglichen Wechsel Messis nach Manchester gegangen, heißt es. Der 33-Jährige habe abfragen wollen, ob die Skyblues Interesse haben. Laut "Catalunya Radio" könnte ManCity bis zu 300 Millionen Euro für einen Transfer des Superstars aufbringen.

+++

Suárez zum Beckham-Klub?

10:55 Uhr: Luis Suárez, der beim FC Barcelona vom neuen Trainer Ronald Koeman ausgebootet wurde, steht einem Wechsel in die USA angeblich offen gegenüber. Nach Informationen des "Independent" gab es bereits Gespräche mit Inter Miami, dem MLS-Klub von David Beckham. Eigentlich würde Suárez zwar am liebsten in Europa bleiben, doch ein Angebot aus Miami könnte ihn womöglich überzeugen. Gehaltstechnisch müsste der Uruguayer aber einige Einbußen hinnehmen. Aktuell soll Suárez 450.000 Euro pro Woche (23,4 Millionen Euro pro Jahr) verdienen. In der MLS sind solche Gehälter jedoch mit Sicherheit nicht zu bekommen.

+++

Higuaín vor Abschied aus Turin

10:28 Uhr: Gonzalo Higuaín wird Juventus Turin im Sommer verlassen. Das bestätigte der neue Trainer der Alten Dame, Andrea Pirlo. "Ich habe mit Gonzalo gesprochen. Ich mag ihn gerne, aber wir haben entschieden, dass es Zeit ist getrennte Wege zu gehen. Seine Zeit bei Juventus ist vorbei", sagte 41-jährige Juve-Coach. Higuaín steht seit 2016 bei den Italienern unter Vertrag, wurde allerdings mehrfach ausgeliehen. In den vergangenen Jahren spielte der Argentinier daher für den AC Mailand und FC Chelsea.

+++

Pirlos Regierungserklärung: So plant Juve mit Ronaldo und Dybala

ManUnited schaltet sich bei Messi ein

10:05 Uhr: Manchester United könnte Stadtrivale Manchester City im Werben um Lionel Messi möglicherweise einen Strich durch die Rechnung machen. Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, wurden die Red Devils bereits aktiv und nahmen Kontakt zu den Beratern des Argentiniers auf. Darunter soll auch Messis Vater Jorge gewesen sein, der seinen Sohn in Karrierefragen berät. Inter Mailand habe ebenfalls schon bei den Messi-Vertretern angefragt.

+++

Ibrahimovic mit Milan einig

10:00 Uhr: Zlatan Ibrahimovic bleibt offenbar ein weiteres Jahr beim AC Mailand. Laut einem Bericht der "Gazzetta dello Sport" hat sich der schwedische Superstar mit Milan auf ein Nettogehalt von sieben Millionen Euro geeinigt. Die Verhandlungen waren zuletzt ins Stocken geraten, weil sich Ibrahimovic geweigert hatte, Milans Angebot eines Jahresgehalts von fünf Millionen Euro plus leistungsabhängige Bonuszahlungen anzunehmen. "Ibrahimovic ist unsere erste Wahl", sagte Milans Sportdirektor Paolo Maldini zuletzt.

+++

Willkommen zum Transferticker am Mittwoch

09:50 Uhr:

