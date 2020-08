Die Top-Transfer-News im Überblick:

Havertz-Abgang fix? Anzeichen verdichten sich (09:00 Uhr)

Steht der neue Götze-Klub bereits fest? (12:15 Uhr)

Abschied aus Paris? Neymar hat sich entschieden (13:00 Uhr)

Abschied aus Paris? Neymar hat sich entschieden

13:00 Uhr: Neymar Jr. bleibt offenbar mindestens ein weiteres Jahr bei Paris St.-Germain. Das bestätigte der brasilianische Superstar gegenüber dem vereinseigenen Magazin. „Ich bleibe und ich will ins Finale der Champions League zurück“, verkündete der 28-Jährige. Der Zauberfuß wurde in der Vergangenheit häufig mit einer Rückkehr zum FC Barcelona in Verbindung gebracht, von wo er 2017 für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro in die französische Hauptstadt wechselte.

In der abgelaufenen Spielzeit erreichte Neymar mit PSG das Endspiel der Königsklasse, musste sich dort jedoch dem FC Bayern mit 0:1 geschlagen geben.

+++

Steht der neue Götze-Klub bereits fest?

12:15 Uhr: Der neue Verein von Mario Götze steht nach seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund offenbar bereits fest. Zumindest machte seine Frau Ann-Kathrin dahingehend eine Andeutung in ihrer "Instagram"-Story. Auf die Frage eines Users, für welchen Verein Mario in der kommenden Saison spielen werde, antwortete die 30-Jährige mit einem Bild, auf dem sie ihre Finger auf den Lippen hat: "Ich kann es euch noch nicht erzählen."

Die Story hat die Ehefrau des WM-Helden von 2014 bereits wieder gelöscht.

+++

Immobile verlängert bei Lazio bis 2025

11:25 Uhr: Serie-A-Torschützenkönig Ciro Immobile hat sich mit Lazio Rom auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der frühere BVB-Angreifer hat seinen bis 2023 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2025 verlängert. Der 30-Jährige spielt seit 2016 für die Römer, in der vergangenen Spielzeit hatte er mit 36 Treffern in 37 Partie maßgeblichen Anteil an der Champions-League-Qualifikation des Vereins.

+++

Kolasinac forciert Schalke-Rückkehr

10:30 Uhr: Sead Kolasinac drängt auf seine Rückkehr zu Schalke 04. Der 27-jährige hat sich laut der "Bild" bereits dreimal mit S04-Sportdirektor Jochen Schneider getroffen. Eine einjährige Leihe, inklusive Kaufoprion ist dem Bericht zufolge im Gespräch. Die Knappen wollen demnach über 2,5 Millionen des Gehalts des Linksverteidigers übernehmen, und die Gunners sollten weitere 2,5 Millionen tragen. Kolasinac ist bereit, auf den Rest seiner neun Millionen Euro Gehalt zu verzichtung, soll aber zu einem späteren Zeitpunkt mit einer Nachzahlung entschädigt werden.

+++

Florenz bietet 25 Millionen für Herthas Piatek

9:40 Uhr: Der italienische Fußball-Erstligist AC Florenz soll laut "Corriere dello Sport" 25 Millionen Euro für Stürmer Krzysztof Piatek vom Bundesligisten Hertha BSC geboten haben. Wie das Blatt berichtet, sollen die Berliner nicht abgeneigt sein, den 25-Jährigen ziehen zu lassen, fordern von der Fiorentina, bei denen Ex-Bayern-Star Franck Ribery unter Vertrag steht, aber angeblich eine Ablöse über 30 Millionen Euro.

Piatek war erst im Januar vom AC Mailand in die Hauptstadt gewechselt, sein Vertrag bei der Hertha läuft noch bis 2025. Neben seinem einjährigen Engagement in Mailand lief der Pole in der Serie A auch schon für den CFC Genua auf. In Genua trainierte Piatek unter dem heutigen Florenz-Coach Giuseppe Iachini.

+++

Havertz-Abschied aus Leverkusen fix?

9:00 Uhr: Wie "kicker" und "Bild" berichten, fehlte Mittelfeldstar Kai Havertz bei den Leistungstests von Bayer Leverkusen vor dem Trainingsstart in die neue Spielzeit. Ein weiteres Indiz, das auf einen Abgang des 21-Jährigen hinweist. Der Nationalspieler wird seit geraumer Zeit mit einem Wechsel zum FC Chelsea in Verbindung gebracht, nach "dpa"-Informationen steht ein Transfer sogar bereits kurz bevor. Lediglich die Details müssten zwischen den Klubs demnach noch geklärt werden. Die Leverkusener sollen wohl 100 Millionen Euro für Havertz verlangen, der damit zum teuersten deutschen Spieler der Geschichte werden würde.

