Transfer-News: Eine feste Verpflichtung von Ivan Perisic beim FC Bayern München ist noch in weiter Ferne. Wie "Sky" berichtet, werde es von Inter Mailand keinen Rabatt für die Bayern bei einer Verpflichtung von Perisic geben. Der Klub aus der Serie A bestehe auf mindestens 20 Millionen Euro Ablösesumme. Der FC Bayern sei aber nicht bereit, diese zu bezahlen. Alle News zum Transfergeschehen:

FC Bayern: Kein Rabatt für Perisic von Inter (09:20 Uhr)

09:49 Uhr: Köln erhöht Angebot für Mamba

Der 1. FC Köln hat im Werben um Paderborns Streli Mamba nachgelegt. Wie die "Bild" berichtet, wolle der Klub den Stürmer so schnell wie möglich verpflichten. Die Kölner seien deswegen bereit, anstatt der bisher angebotenen 700.000 Euro für Mamba 1,2 Millionen Euro zu zahlen. "Wir sind interessiert an ihm, weil er Attribute und Qualitäten mitbringt, die wir so noch nicht in breiter Front im Kader haben. Deshalb würden wir ihn gerne verpflichten", wird Horst Heldt in der "Bild" zitiert.

Inter Mailand: Kein Perisic-Rabatt für Bayern

09:20 Uhr: Inter Mailand wird dem FC Bayern München bei der Verpflichtung von Ivan Perisic wohl nicht entgegenkommen. Wie "Sky" berichtet, sei Inter nicht bereit, den an die Münchner ausgeliehenen Perisic für weniger als 20 Millionen Euro zu verkaufen. Der FC Bayern hatte dieses Angebot zunächst abgelehnt. Mailand wolle aber kein niedrigeres machen.

Willkommen zum Transferticker am Freitag

09:00 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute begleitet Sie Sebastian Würz durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

