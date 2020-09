30/08/2020 AM 12:36

"Rechnen in diesen Tagen mit Angebot": Thiago-Abschied rückt näher

9:10 Uhr: Laut dem "Guardian" hat Paris St.-Germain ein Angebot für Héctor Bellerín vom FC Arsenal abgegeben. Der Champions-League-Finalist von 2020 bietet demnach 28 Millionen Euro für den Rechtsverteidiger der Gunners, 5,6 Millionen Euro könnten an Boni folgen.

Neben dem französischen Meister sollen dem Bericht zufolge auch der FC Bayern München und Juventus Turin Interesse an dem 25-Jährigen haben.

Bellerín, der in London einen Vertrag bis 2023 besitzt, spielt bereits seit 2011 für Arsenal. Nach seinem Kreuzbandriss 2019 hat der Spanier seinen Stammplatz in der ersten Elf des FA-Cup-Champions wieder zurückerkämpft.

08:50 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Nachmittag 17:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Frederic von Moers begleitet Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!