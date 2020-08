Transfer-News: Manchester City prüft offenbar, ob ein Transfer von Barça-Star Lionel Messi finanzierbar ist, ohne die Regeln des Financial Fairplay zu verletzen. Zudem ist wohl Holger Badstuber in der MLS im Gespräch. Der FC Bayern legt sich angeblich auf einen Preis für Javi Martínez fest. PSG nimmt außerdem einen Bayern-Star ins Visier. Hier gibt es alle News zum Geschehen am Transfermarkt.

Fußball Transfer-News von Montag: Megatalent auf dem Weg zum FC Bayern? 18/08/2020 AM 06:28

PSG hat Bayern-Star Pavard im Blick (15:15 Uhr)

FC Bayern legt angeblich Ablöse bei Martínez fest (13:33 Uhr)

FC Bayern denkt über Perisic-Kauf nach (11:53 Uhr)

ManCity bastelt an Messi-Transfer (08:55 Uhr)

Rummenigge glaubt an Alaba-Verbleib

15:56 Uhr: Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge von Triple-Sieger Bayern München ist sehr optimistisch, Abwehrchef David Alaba beim deutschen Rekordmeister halten zu können. "Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass David den FC Bayern verlassen will", sagte Rummenigge am Dienstag der "Bild". Alabas Vertrag läuft bis 2021, den 28-Jährigen soll aber ein Wechsel nach England oder Spanien reizen. Beim Finalturnier der Champions League in Lissabon habe es ein weiteres, "grundsätzlich gutes" Gespräch mit Alabas Berater gegeben, berichtete Rummenigge. (SID)

+++

PSG nimmt angeblich Bayern-Star ins Visier

15:15 Uhr: Nach der Finalniederlage gegen den FC Bayern will sich PSG offenbar verstärken. Vor allem auf der Rechtsverteidigerposition sucht Sportdirektor Leonardo angeblich nach neuen Spielern, da Thilo Kehrer den Anforderungen der PSG-Bosse nicht genügen soll. Ins Auge sei den Franzosen dabei Benjamin Pavard vom FC Bayern gesprungen. Das berichtet die "L'Équipe". Ein Wechsel des Weltmeisters von 2018 scheint allerdings unwahrscheinlich, bei den Münchenern hat Pavard einen Stammplatz. Zudem steht er noch bis 2024 unter Vertrag.

Auch im Tor suchen die Franzosen wohl nach einer neuen Nummer zwei hinter Keylor Navas. Einen Favoriten soll es noch nicht geben. Die beiden Nachwuchstalente Marcin Bulka und Garissone Innocent könnten im Sinne der Spielpraxis verliehen werden. Zudem möchte Leonardo angeblich noch eine Alternative zu Marquinhos im Mittelfeld. Ismaël Bennacer (22 Jahre, AC Mailand), Mattéo Guendouzi (21 Jahre, Arsenal) und Tanguy Ndombele (23 Jahre, Tottenham) sollen dabei laut "L'Équipe" im Fokus stehen. Sergej Milinkovic-Savic dürfte hingegen zu teuer sein.

+++

Bayer investiert Havertz-Millionen angeblich in Schick

14:46 Uhr: Bayer Leverkusen hat für einen Teil der Millionen, die ein Transfer von Kai Havertz einbringen könnte (angeblich rund 100 Millionen Euro), angeblich schon einen Verwendungszweck gefunden. Wie die italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio und Fabrizio Romano übereinstimmend melden, wollen die Bayer-Bosse Patrik Schick von der AS Rom verpflichten.

Bis zuletzt war der Tscheche an RB Leipzig ausgeliehen, kehrte jedoch nach dem Halbfinalaus der Leipziger in der Champions League nach Italien zurück. Angeblich laufen auch schon Verhandlungen zwischen Leverkusen und der Roma. Im Gespräch ist offenbar eine Ablöse von 25 bis 30 Millionen Euro.

+++

Leipzig verlängert mit Mvogo und leiht ihn aus

14:14 Uhr: RB Leipzig hat den Vertrag mit Torwart Yvon Mvogo vorzeitig um zwei Jahre bis 2023 verlängert und leiht den 26-Jährigen mit sofortiger Wirkung für zwei Jahre an den niederländischen Spitzenklub PSV Eindhoven aus. Wie die Sachsen am Dienstag mitteilten, soll der Schweizer Nationalspieler in Eindhoven Spielpraxis sammeln. In drei Jahren bei den Leipzigern kam Mvogo in 19 Pflichtspielen zum Einsatz.

+++

FC Bayern legt angeblich Ablöse bei Martínez fest

13:33 Uhr: Javi Martínez steht nach acht Jahren beim FC Bayern München offenbar vor eine Rückkehr zu seinem Ex-Verein Athletic Bilbao. Wie der "Kicker" berichtet, hat der FC Bayern angeblich die Ablösesumme für den spanischen Defensivspezialisten auf zehn Millionen Euro taxiert. Auch die AC Florenz, um Ex-Bayern-Star Franck Ribéry, sowie Stade Rennes sollen Interesse am 31-Jährigen angemeldet haben.

Martínez besitzt in München noch einen gültigen Vertrag bis 2021. Allerdings hat der zweimalige Triple-Sieger seinen Stammplatz im Team längst verloren und kam in der abgelaufenen Saison nur in 24 Pflichtspielen zum Einsatz, darunter lediglich viermal über 90 Minuten. Martínez wechselte 2012 für 40 Millionen Euro aus Bilbao an die Säbener Straße.

+++

Havertz könnte bei Chelsea Topverdiener werden

12:43 Uhr: Sollte Kai Havertz tatsächlich zum FC Chelsea wechseln, steigt der 21-Jährige offenbar zum Topverdiener der Blues auf. Wie die englische Zeitung "Sun" berichtet, soll der deutsche Youngster in London 310.000 Pfund (rund 343.000 Euro) pro Woche verdienen. Havertz würde somit wohl zu einem der teuersten Chelsea-Einkäufe werden. Alle Details dazu gibt er HIER.

+++

FC Bayern denkt offenbar über Perisic-Kauf nach

11:53 Uhr: Beim FC Bayern ist man offenbar von den starken Leistungen von Ivan Perisic derart angetan, dass nun doch über einen Kauf des Kroaten nachgedacht wird. Wie die "Bild" erfuhr, denken die Münchener ernsthaft darüber nach, Perisic fest zu verpflichten. Bis zuletzt war der Angreifer von Inter Mailand lediglich ausgeliehen. Die Italiener wollen angeblich zwischen 20 und 30 Millionen Euro - für den FC Bayern wohl zu viel.

+++

Barça plant angeblich ohne Suárez

11:17 Uhr: Der neue Chefcoach Ronald Koeman plant beim FC Barcelona offenbar nicht mehr mit Angreifer Luis Suárez. Der Vertrag des Uruguayers, der noch bis 2021 an die Katalanen gebunden ist, soll aufgelöst werden. Das berichtet der Radiosender "RAC1". Derzeit wird über eine Rückkehr des Torjägers zu seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam spekuliert. Suárez stand beim niederländischen Rekordmeister von 2007 bis 2011 unter Vertrag.

+++

Thiago Silva vor Wechsel zu Chelsea?

10:36 Uhr: Thiago Silva verlässt nach acht Jahren Paris Saint-Germain. Nun steht der Brasilianer angeblich vor einer Unterschrift beim FC Chelsea. Wie "Telefoot" berichtet, soll noch in dieser Woche der Vertrag unterzeichnet werden. Bisher hatte sich Chelsea mit Timo Werner und Hakim Ziyech in der Offensive verstärkt. Mit Silva bekommt auch in die Abwehr eine Bereicherung. Zuletzt galt bei Silva auch der AC Florenz als Interessent.

+++

Tuchel möchte bei PSG verlängern

10:07 Uhr: PSG-Coach Thomas Tuchel möchte offenbar in Paris verlängern. Nach Informationen der "L'Équipe" würde der deutsche Trainer nach dem verlorenen Champions-League-Finale gerne länger bei den Franzosen bleiben. Aktuell läuft sein Vertrag bis 2021. Nach der Niederlage gegen FC Bayern erklärte Tuchel, er wolle mit den PSG-Verantwortlichen über eine Verlängerung sprechen. Obwohl PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi sich noch nicht dafür ausgesprochen hat, sei ein Abschied in diesem Sommer unwahrscheinlich.

+++

Schalke arbeiter offenbar an Kolasinac-Rückkehr

09:35 Uhr: Vor drei Jahren wechselte Sead Kolasinac vom FC Schalke 04 zum FC Arsenal. Nun könnte der verlorene Sohn nach Gelsenkirchen zurückkehren. Wie "Sport1" und "Sky" übereinstimmend berichten, arbeitet Schalke an einer Rückkehr des 27-Jährigen. Kolasinac ist zwar Stammspieler bei den Gunners, möchte aber offenbar aus privaten Gründen wieder nach Deutschland. Erste Gespräche wurde angeblich schon geführt. Das Gehalt könnte allerdings zum Problem werden. Kolasinac soll in London bis zu acht Millionen Euro verdienen, bei Schalke wurde aber vor kurzem eine Obergrenze von 2,5 Millionen Euro festgesetzt.

+++

Badstuber angeblich bei Beckham-Klub im Gespräch

09:10 Uhr: Für Holger Badstuber könnte der Weg in die amerikanische MLS führen. Wie die "Bild" erfahren haben will, ist Inter Miami, der Verein von David Beckham, am 31-Jährigen interessiert. Aktuell steht Badstuber noch beim VfB Stuttgart unter Vertrag. Allerdings wurde der ehemalige Nationalspieler gerade erst in die zweite Mannschaft versetzt. Ein Angebot aus den USA käme da vielleicht recht.

+++

Guardiola bald mit Messi vereint?

08:55 Uhr: Manchester City versucht gerade offenbar herauszufinden, ob ein Transfer von Lionel Messi zu finanzieren wäre, ohne die Regeln des Financial Fairplay zu verletzen. Das berichtet das US-Onlineportal "ESPN". Voraussetzung wäre demnach allerdings, dass sich der FC Barcelona auf Verhandlungen bezüglich der Ablöse einlässt. Der Vertrag des Argentiniers läuft noch bis 2021, die Ausstiegsklausel beläuft sich auf 700 Millionen Euro. Eine derartige Summe kann auch ein finanzstarker Verein wie ManCity nicht stemmen.

+++

Willkommen zum Transferticker am Dienstag

08:50 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute begleitet Sie Katharina Wiedenmann durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

