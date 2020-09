09:10 Uhr: Wie die "Sport Bild" berichtet, sind der FC Bayern und David Alaba von einer Einigung hinsichtlich eines neuen Vertrages noch weit entfernt. Das Arbeitspapier des Österreichers läuft bis kommenden Sommer, die Münchner würden dieses gerne verlängern. Der 28-Jährige möchte mit einem neuen Kontrakt in die Gehaltssphären von Thomas Müller, Manuel Neuer und Robert Lewandowski aufsteigen und fordert offenbar mindestens 20 Millionen Euro jährlich. Aktuell verdient Alaba noch 15 Millionen Euro, die Bayern bieten ihm elf Millionen Euro plus sechs Millionen Euro erfolgsabhängige Bonuszahlungen.

09:00 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Nachmittag 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Peer Kuni begleitet Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!