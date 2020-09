Die Top-Transfer-News im Überblick:

Jovic will zurück nach Frankfurt (09:15 Uhr)

Morata vor Rückkehr zu Juventus Turin (10:00 Uhr)

Bundesliga Alternativen schwinden: Nur noch zwei Klubs im Rennen um Götze VOR 2 STUNDEN

Morata kehrt wohl zu Juventus zurück

10:00 Uhr: Alváro Morata wird zu Juventus Turin zurückkehren. Das zumindest berichtet die "Gazzetta dello Sport". Demnach werde der Stürmer seinen neuen Vertrag bei der Alten Dame in den nächsten Stunden unterzeichnen. Mit Atlético einigten sich die Bianconeri auf eine Leihgebür in Höhe von neun Millionen Euro und zudem auf eine Kaufoption in Höhe von 45 Millionen Euro (bis Juni 2021). Zudem soll es auch die Option geben, die Leihe im kommenden Sommer um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Zuletzt wurde auch über Edin Dzeko im Zusammenhang mit einem Wechsel zu Juventus berichtet. Der Bosnier wird jedoch mindestens bis 2021 bei der AS Rom bleiben.

+++

Jovic denkt an Rückkehr zu Eintracht Frankfurt

09:15 Uhr: Luka Jovic möchte offenbar zurück zu Eintracht Frankfurt. Wie die spanische Nachrichtenagentur "EFE" berichtet, beschäftigen sich sowohl Real Madrid als auch der Serbe mit einer Rückkehr an den Main.

Jovic, der bei Real Madrid nicht an Karim Benzema vorbeikommt, und daher komm Spielzeit sieht, möchte sich zur Eintracht ausleihen lassen. Mit diesem Wunsch sei der Torjäger auch bereits an die Königlichen herangetreten. Trainer Zinédine Zidane soll grünes Licht gegeben haben.

In Madrid gelangen dem serbischen Nationalspieler in der abgelaufenen Spielzeit in 27 Einsätze nur zwei magere Tore. Häufig kam der 22-Jährige dabei als Joker von der Bank. In Frankfurt traf Jovic allein in 54 Bundesligaspielen 25 Mal.

Ob auch Frankfurt Interesse an einer Rückholaktion hat, ist noch unklar. Unter anderem stehen mit André Silva und Bas Dost zwei torgefährliche Angreifer bereits in den eigenen Reihen.

+++

