GESTERN AM 20:58

10:55 Uhr: Kehrt Luka Jovic in die Bundesliga zurück? Laut einer Meldung der "Marca" solle der Profi von Real Madrid mehrere Anfragen aus dem deutschen Oberhaus habe und von seinem Klub für eine Leihe freigegeben werden. Unter anderem sei Hertha BSC am Serben interessiert. Auch mehrere andere nicht namentlich genannte Bundesliga-Klubs hätten allerdings ein Angebot abgegeben.

10:15 Uhr: Nach den Abgängen von Kai Havertz und Kevin Volland bei Bayer 04 Leverkusen hat Trainer Peter Bosz weitere Neuzugänge angekündigt. Der Klub hatte bereits Lennart Grill und Patrik Schick verpflichtet. "Das reicht aber logischerweise noch nicht, da sind wir uns alle einig", sagte Bosz bei "Sport 1" und fügte hinzu: "Da wird ja noch was passieren. Wenn man Stand jetzt den Kader sieht, muss man sagen: Dafür fehlt noch was. Wir haben noch knapp drei Wochen Zeit. Bis dahin werden Rudi Völler und Simon Rolfes als sportlich Verantwortliche an unserem Kader arbeiten."