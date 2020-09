GESTERN AM 06:08

09:50 Uhr: Der FC Schalke 04 gibt offenbar den Nachwuchs-Torwart Erdem Canpolat ab. Der 19-Jährige verlässt den Klub laut der "Bild"-Zeitung offenabr Richtung Türkei und schließt sich dem Erstligisten Kasimpasa an. Der Keeper kam in der vergangenen Saison in Schalkes A-Jugend unter Norbert Elgert zum Einsatz.