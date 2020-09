Die Top-Transfer-News im Überblick:

Barça kontaktiert Thiago (09:10 Uhr)

Barça kontaktiert Thiago

09:10 Uhr: Laut der "Sport Bild" hat der FC Barcelona Spielmacher Thiago vom FC Bayern kontaktiert. Der Spanier spielte vor seiner Zeit in München seit dem Alter von 14 Jahren für die Katalanen. An der Isar kickt der Mittelfeldmann seit 2013. Zuletzt ging man noch davon aus, dass der Wechsel des 29-Jährigen zum FC Liverpool nach dem Champions-League-Finale bekannt gegeben wird, doch die Klubs sind sich nach wie vor nicht einig. Auch Manchester City und Manchester United wurden mit einem Transfer des Zauberfußes in Verbindung gebracht.

Bei Barcelona heuerte erst kürzlich Trainer Ronald Koeman an, seitdem ist Georginio Wijnaldum intensiv im Gespräch beim spanischen Vizemeister. Ein Wechsel des Liverpool-Profis würde in der Folge auch einen Thiago-Abgang zu den Reds wahrscheinlicher machen. Denn momentan scheint eine Verpflichtung noch an der kolpotierten Ablöse von 30 Milllionen Euro zu scheitern, die der Premier-League-Champion nicht zahlen möchte.

