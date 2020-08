in 10 Stunden

Transfer-News: Verlässt der Mittelfeldregisseur Thiago den FC Bayern nun Richtung Liverpool oder bleibt er doch? Laut eines Berichts aus England sind die Reds weiterhin an dem 29-Jährigen dran, jedoch will der englische Meister die Ablösesumme für den Spielmacher noch weiter drücken. Hier gibt es alle News zum Geschehen am Transfermarkt.

Die Top-Transfer-News im Überblick:

Liverpool will Thiago-Preis weiter drücken (08:45 Uhr)

Liverpool will Thiago-Preis drücken

08:45 Uhr: Der Transfer-Poker um Thiago vom FC Bayern geht in die nächste Runde. Laut dem "Guardian" soll der FC Liverpool weiterhin Interesse an einer Verpflichtung des Spaniers haben. Jedoch ist der englische Meister offenbar nicht bereit, die von den Münchnern aufgerufenen 30 Millionen Euro Ablöse zu bezahlen. Hintergrund ist demnach, dass der Aufsichtsrat der Reds in diesem Sommer weit weniger Geld für Transfers zur Verfügung gestellt hat. Mit dieser Preisvorstellung entfernt sich Liverpool immer weiter von den 40 Millionen Euro, die der deutsche Rekordmeister zunächst gefordert hatte.

