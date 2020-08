Transfer-News: Der FC Barcelona plant offenbar eine Rückholaktion von Neymar und möchte den Brasilianer mit einem Tauschgeschäft nach Katalonien transferieren. Laut eines Berichts aus England ist der FC Liverpool weiterhin an Thiago dran, will jedoch den Preis weiter drücken. Derweil hat Newcastle ein Auge auf Cristiano Ronaldo geworfen. Hier gibt es alle News zum Geschehen am Transfermarkt.

Die Top-Transfer-News im Überblick:

Auf Wiedersehen!

18:00 Uhr: Das war's vom Transfer-Liveblog am heutigen Dienstag.

Cristiano Ronaldo bei Newcastle United gehandelt

17:55 Uhr: Newcastle United hat offenbar ein Auge auf Superstar Cristiano Ronaldo von Juventus Turin geworfen. Wie die "Daily Mail" berichtet, hat das Unternehmen Bellagraph Nova Group (BNG) aus Singapur dem Premier-League-Klub ein Angebot von 310 Millionen Euro unterbreitet, um den Verein zu übernehmen.

Zudem veröffentlichte BNG bereits am Sonntag ein Statement auf Twitter, dass das Unternehmen dabei auch den Portugiesen ins Visier genommen hat und zu den Magpies locken will.

"Während wir versuchen, unsere Grenzen zu erweitern und nach Spitzenleistungen zu streben, ist die BNG auf der Suche nach neuen sportlichen Abenteuern, die uns zu neuen Synergien mit verschiedenen Klubs und Spielern wie Cristiano (Ronaldo, Anm. d. Red.) führen, der ein wahrer Repräsentant unserer Werte ist", schrieb BNG.

Schalke: Bentaleb zu Hellas Verona?

17:30 Uhr: Nabil Bentaleb, der erst kürzlich von seiner Leihe von Newcastle United zurückgekehrt ist, wird Schalke 04 voraussichtlich endgültig verlassen. "Wir haben Nabil noch ein paar Tage freigegeben, damit er sich um seine sportliche Zukunft kümmern kann", zitiert der "kicker" Sportvorstand Jochen Schneider.

Die Knappen möchten den algerischen Nationalspieler dem Fachmagazin zufolge von der Gehaltsliste streichen und würden ihn bereits für fünf bis sechs Millionen Euro ziehen lassen. Das italienische Magazin "L’Arena" hat neben möglichen Abnehmern aus der Premier League eine weitere Option ins Spiel gebracht. So soll Hellas Verona den 25-Jährigen ins Visier genommen haben. Sportdirektor Tony D'Amico hat die Königsblauen demnach sogar bereits kontaktiert.

Auch interessant: Bei Thiago-Abgang: So plant der FC Bayern

Ex-Wolfsburg-Keeper Benaglio beendet seine Karriere

17:05 Uhr: Der ehemalige Bundesliga-Torhüter Diego Benaglio (36) hat seine Karriere beendet. "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass das emotionslos an mir vorbeigeht. Nach 20 Jahren Profi-Fußball ist es doch ein großes Kapitel, das man schließt. Es war eine wundervolle Zeit und ich habe es in vollen Zügen genossen", sagte der Schweizer, der 2009 mit dem VfL Wolfsburg deutscher Meister geworden war.

Nach seiner Zeit in Wolfsburg (2008 bis 2017) wechselte er zur AS Monaco, in Deutschland spielte Benaglio zudem für den VfB Stuttgart. "Ich habe gemerkt, dass der Moment langsam kommt, um sich neu zu orientieren. Es haben verschiedene Faktoren entschieden und nicht zuletzt auch Signale, die mir mein Körper gesendet hat", sagte Benaglio: "Jetzt freue mich auf den neuen Lebensabschnitt."

Real Madrid verleiht Ex-Frankfurter Vallejo

16:40 Uhr: Der spanische Meister Real Madrid hat den ehemaligen Frankfurt-Profi Jesus Vallejo ein weiteres Jahr an den FC Granada verliehen. Der 23-Jährige war schon in der abgelaufenen Spielzeit an den Ligakonkurrenten und zwischenzeitlich auch an die Wolverhampton Wanderers verliehen.

+++

Schalke in Gesprächen mit Southampton wegen McKennie

16:15 Uhr: Nachdem der Wechsel von Schalkes Weston McKennie nicht zustande kam, zieht es den 21-Jährigen offenbar auf die Insel. "Sky Sports" zufolge befinden sich die Knappen nun tatsächlich in Gesprächen mit dem FC Southampton, mit dem der US-Amerikaner schon länger in Verbindung gebracht wird. Als Ablösesumme werden 22 Millionen Euro genannt.

+++

Holt Juventus Suárez als Sturmpartner für Ronaldo?

15:55 Uhr: Der neue Trainer von Juventus Turin, Andrea Pirlo, hat der "Gazzetta dello Sport" zufolge Cristiano Ronaldo versichert, ihn nicht verkaufen zu wollen. Mehr noch: Der Weltmeister von 2006 will dem Portugiesen sogar einen neuen Sturmpartner zur Seite stellen. Dafür bringt der "Corriere dello Sport" Angreifer Luis Suárez vom FC Barcelona ins Gespräch. Auch Suárez' Teamkollege Antoine Griezmann wäre der Zeitung zufolge eine Alternative.

+++

Düsseldorf leiht Danso von Augsburg aus

15:30 Uhr: Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf hat den Österreicher Kevin Danso (21) vom Fußball-Erstligisten FC Augsburg für eine Saison ausgeliehen. Innenverteidiger Danso war zuletzt an den Premier-League-Club FC Southampton ausgeliehen worden.

"Ich freue mich jetzt schon sehr auf die neue Saison. Aber erst einmal geht es für mich darum, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Mein Ziel ist es, mit der Fortuna eine erfolgreiche Saison zu spielen", sagte Danso, der in der Premier League sechs Partien für Southampton absolvierte.

+++

Borussia Mönchengladbach strebt Leihe von Valentino Lazaro an

15:00 Uhr: Borussia Mönchengladbach wird offenbar den österreichischen Nationalspieler Valentino Lazaro von Inter Mailand ausleihen. "Max Eberl und ich entscheiden uns immer gemeinsam für Spieler. Wenn wir die Arme hochnehmen und jubeln, wissen wir: Das war ein Match. Das war bei Hannes Wolf und Valentino Lazaro der Fall", wurde Trainer Marco Rose vom "Kicker" und der "Rheinischen Post" im Trainingslager in Harsewinkel zitiert.

Rose weiter: "Es sind keine Rose-Spieler, sondern Spieler von Borussia, die die Mannschaft besser machen. Wir haben ambitionierte Ziele. Deshalb haben wir sie noch dazugeholt." Offenbar besitzt der fünfmalige deutsche Meister auch eine Kaufoption. Lazaro war 2019 für 22 Millionen Euro Ablöse von Hertha BSC zu Inter gewechselt und dann im Januar zu Newcastle United ausgeliehen worden. Lazaro ist noch bis 2023 an Europa-League-Finalist Inter vertraglich gebunden.

+++

Claudio Bravo verlässt Manchester City

14:35 Uhr: Manchester City hat den Abschied seines langjährigen Torhüters Claudio Bravo verkündet. "Jeder bei Manchester City dankt Claudio für die vier Jahre im Klub und wünscht ihm viel Glück für die Zukunft", teilte der Vizemeister um Teammanager Pep Guardiola mit. Ursprünglich war der Vertrag des 37-Jährigen bis zum 30. Juni datiert gewesen, wurde aber aufgrund der coronabedingten Verschiebung der Champions League bis Ende August verlängert. Ob und wo Bravo in Zukunft weiterspielt, ist offen.

+++

Joe Hart unterschreibt bei Tottenham

14:05 Uhr: Tottenham Hotspur hat den früheren Nationaltorhüter Joe Hart verpflichtet. Der 33-Jährige, dessen Vertrag beim FC Burnley mit der abgelaufenen Saison endete, erhält beim Team von Coach Jose Mourinho einen Zweijahresvertrag. Hart ersetzt als Ersatzmann von Frankreichs Nationalkeeper Hugo Lloris den Niederländer Michel Vorm, dessen Kontrakt nicht verlängert worden war. Seine erfolgreichste Zeit hatte Hart bei Manchester City, mit denen er 2012 und 2014 englischer Meister wurde.

+++

Lazio wegen Silva-Transfer zu Sociedad wütend

13:45 Uhr: David Silvas Wechsel zu Lazio Rom schien nach zehn Jahren bei Manchester City quasi sicher. Der Medizincheck soll terminiert gewesen sein. Doch dann bat der Berater des Spaniers um etwas mehr Zeit, ehe der Transfer zu Real Sociedad bekannt gegeben wurde. Lazio wusste laut dem italienischen "Sky"-Journalisten nichts von den Verhandlungen mit dem La-Liga-Klub. "Ich respektiere David Silva als Spieler, aber nicht als Mann", schoß der Sportdirektor der Römer, Igli Tare, nun gegen den 34-Jährigen.

+++

ManCity wieder an Koulibaly interessiert

13:10 Uhr: Manchester City will nach dem Aus in der Champions League gegen Olympique Lyon offenbar die Defensive weiter verstärken. Nach der Verpflichtung von Bournemouths Nathan Ake, haben die Skyblues nun auch noch ein zweites Angebot für Kalidou Koulibaly vom SSC Neapel eingereicht, das berichtet "La Repubblica". Das Angebot soll bei knapp 70 Millionen Euro liegen, obwohl die Neapolitaner angeblich knapp 90 Millionen Euro für den Innenverteidiger verlangen.

+++

Zahlt Barça Griezmann plus Geld für Neymar?

12:30 Uhr: Der FC Barcelona denkt angeblich weiterhin an eine Rückholaktion von Neymar. Die Katalanen wollen laut der spanischen "Sport" einen neuen Anlauf bei dem brasilianischen Zauberfuß starten und Antoine Griezmann plus 60 Millionen Euro für den 28-Jährigen bieten. Damit will der spanische Vizemeister auf die desaströse 2:8-Niederlage in der Champions League gegen den FC Bayern reagieren und frischen Wind in die Offensive bringen.

Neymar spielte bereits von 2013 bis 2017 für Barça, ehe er für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro zu Paris St.-Germain wechselte. Griezmann hingegen kam erst im vergangenen Sommer von Atlético Madrid für 120 Millionen Euro nach Barcelona, konnte dort jedoch noch nicht wirklich überzeugen, daher wird schon länger über einen Abgang des französischen Weltmeisters spekuliert.

+++

Juves Costa von ManUnited umworben

12:05 Uhr: Manchester United hat laut "Sky Sports" Douglas Costa von Juventus Turin als Alternative für Jadon Sancho ins Visier genommen. Der Sancho-Transfer rückt aktuell in weite Ferne, daher müssen die Red Devils umdisponieren. Ex-Bayern-Profi Costa besitzt einen Marktwert von 24 Millionen Euro und hat bei der Alten Dame einen Vertrag bis 2023.

+++

St. Louis-Sportchef Pfannenstiel denkt an Götze-Transfer

11:45 Uhr: Der ehemalige Sportvorstand von Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf, Lutz Pfannenstiel, will seinen neuen Arbeitgeber St. Louis City SC mit großen Namen verstärken. "Natürlich werden wir auch Spieler wie Götze (Mario Götze, d.Red.) auf dem Schirm haben, um zu sehen, was am besten passt", sagte Pfannenstiel im Interview mit Spox und Goal. Er wolle als Sportdirektor bei der 2019 gegründeten Franchise, die ab 2022 in die MLS) einsteigt, "eine gute Mischung zwischen eigenen Talenten, erfahrenen MLS-Spielern, aber auch internationalem Einfluss" kreieren.

+++

Barça-Interesse an Sarr

11:10 Uhr: Laut "France Football" will der FC Barcelona Malang Sarr verpflichten. Geschäftsführer Eric Abidal hat sich demnach direkt an den 21-Jährigen gewandt, der seit seinem Abgang bei Nizza keinen neuen Verein gefunden hat. Barça ist jedoch nicht allein, Betis Sevilla und Arsenal sollen ebenfalls äußerst interessiert sein.

+++

Aubameyang bei Arsenal mit neuem Mega-Vertrag

10:40 Uhr: Laut der "Daily Mail" bereitet der FC Arsenal weiterhin die Vertragsverlängerung von Pierre-Emerick Aubameyang vor. Der Zeitung zufolge soll der Gabuner dank dem neuen Arbeitspapier 250.000 Pfund (rund 276.000 Euro) pro Woche verdienen. Aubameyang wechselte 2018 nach fünf Jahren von Borussia Dortmund zu Gunners.

+++

BVB lehnte Zaha von Crystal Palace ab

10:15 Uhr: Dortmund entscheid sich angeblich dagegen, Wilfried Zaha von Crystal Palace unter Vertrag zu nehmen. Laut eines "Sky"-Berichtes wurde der Stürmer von seinem Berater bei der Borussia angeboten, wo er Sancho hätte ersetzen können. Da der Youngster nun wohl doch nicht zu Manchester United wechseln wird, sondern in Dortmund bleibt, sieht der BVB keinen Handlungsbedarf auf den Außenbahnen.

+++

Wird Schreuder Koemans Co-Trainer bei Barcelona?

09:45 Uhr: Alfred Schreuder winkt offenbar eine Anstellung beim FC Barcelona. Wie unter anderem der "Telegraaf" berichtet, ist der frühere Hoffenheim-Coach als Co-Trainer von Ronald Koeman vorgesehen, dem Favoriten auf den Trainerposten bei den Katalanen.

+++

Reinier-Leihe zum BVB vor Abschluss

09:15 Uhr: Die Leihe des Brasilianers Reinier von Real Madrid zu Borussia Dortmund steht laut Informationen von "Goal" kurz vor dem Abschluss. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler soll demnach für ein Jahr an die Borussen verliehen werden, mit der Option auf ein weiteres Jahr.

+++

Liverpool will Thiago-Preis drücken

08:45 Uhr: Der Transfer-Poker um Thiago vom FC Bayern geht in die nächste Runde. Laut dem "Guardian" soll der FC Liverpool weiterhin Interesse an einer Verpflichtung des Spaniers haben. Jedoch ist der englische Meister offenbar nicht bereit, die von den Münchnern aufgerufenen 30 Millionen Euro Ablöse zu bezahlen. Hintergrund ist demnach, dass der Aufsichtsrat der Reds in diesem Sommer weit weniger Geld für Transfers zur Verfügung gestellt hat. Mit dieser Preisvorstellung entfernt sich Liverpool immer weiter von den 40 Millionen Euro, die der deutsche Rekordmeister zunächst gefordert hatte.

+++

Willkommen zum Transferticker am Dienstag

08:30 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute begleitet Sie Frederic von Moers durch den Tag.

