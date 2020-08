Transfer-News: Spielmacher Thiago vom FC Bayern München wird schon seit geraumer Zeit mit einem Abschied aus München in Verbindung gebracht. Ein Wechsel zum Premier-League-Champion ist daher im Gespräch. Die Bayern und die Reds sollen wegen der Personalie in Kontakt stehen, jedoch gibt es noch Unstimmigkeiten. Hier gibt es alle News zum Geschehen am Transfermarkt.

Thiago-Wechsel rückt näher (09:30 Uhr)

Thiago-Wechsel rückt näher

09:30 Uhr: Wie das Fachmagazin "kicker" berichtet, haben die Bayern den Abgang von Spielmacher Thiago mit dem Finaleinzug in der Champions League gegen Olympique Lyon (3:0) nur um ein paar Tage herausgezögert. Die Verantwortlichen des Rekordmeisters sollen dem Magazin zufolge bezüglich der Personalie mit dem FC Liverpool "in Kontakt stehen", bei den Verhandlungen geht es demnach vor allem um die Ablösesumme.

Zuletzt kamen Berichte auf, die Reds wollen die Ablöse noch unter die 30-Millionen-Euro-Marke drücken oder sogar noch ein Jahr warten, um den Spanier dann ablösefrei zu verpflichten. Thiago kam 2013 als absoluter Wunschtransfer von Pep Guardiola an die Isar und bestritt seither über 150 Spiele im Bayern-Dress.

