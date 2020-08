Transfer-News: Spielmacher Thiago vom FC Bayern München wird schon seit geraumer Zeit mit einem Abschied aus München in Verbindung gebracht. Ein Wechsel nach Liverpool ist im Gespräch. Die Bayern und die Reds sollen wegen der Personalie in Kontakt stehen. Der Verein rund um Trainer Jürgen Klopp soll aber noch seine Zweifel haben. Hier gibt es alle News zum Geschehen am Transfermarkt.

Die Top-Transfer-News im Überblick:

Fußball Transfer-News von Montag: Megatalent auf dem Weg zum FC Bayern? 18/08/2020 AM 06:28

Liverpool zweifelt an Thiago-Transfer

Juve: Khedira verhandelt um Millionen-Abfindung

Mourinho lockt Bale zu Tottenham

Ibrahimovic vor Verlängerung

Schalke verlängert nicht mit Serdar

Liverpool zweifelt an Thiago

Nachdem am Donnerstagmorgen Berichte aufkamen, die behaupteten, dass der FC Liverpool und der FC Bayern wegen Thiago in Kontakt stehen, geht der "Independent" nun in eine andere Richtung. Laut dem Blatt sind die Reds sich nicht sicher, ob sie den Spielmacher verpflichten sollen - der Grund: Die Harmonie innerhalb der Mannschaft. Mit Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum und Fabinho hat Trainer Jürgen Klopp seine Stammachse in der Zentrale mittlerweile gefunden, zudem drängen Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain sowie James Milner auf einen Startelfplatz. Auch Xherdan Shaqiri will sich wieder mehr in den Fokus spielen.

Nun befürchtet der aktuelle Premier-League-Champion, dass man mit dem Transfer des Bayern-Profis einen Spieler zu viel im Mittelfeld hat und das ein Ungleichgewicht in der Team-Chemie herstellen könnte. Da der Zusammenhalt und die Moral in Klopps Spielphilosophie eine große Rolle spielt, könnte der Thiago-Wechsel daran scheitern.

+++

Terodde wechselt von Köln zum HSV

Nun ist der Deal auch in trockenen Tüchern: Simon Terodde verlässt den 1. FC Köln und schließt sich dem Hamburger SV an. Das bestätigten die beiden Klubs. Der Torjäger erhält in der Hansestadt einen Einjahresvertrag und soll mithelfen, den Dino wieder in die Bundesliga zu schießen. "Simon ist heiß auf den HSV und auf die Aufgabe, unsere insgesamt sehr junge Mannschaft mit seiner Erfahrung und Qualität in ihrer Entwicklung zu unterstützen und besser zu machen", freute sich Sportvorstand Jonas Boldt nach der Verpflichtung des 32-Jährigen.

Ex-Wolfsburger Rodriguez wechselt zum FC Turin

Der frühere Wolfsburg-Profi Ricardo Rodriguez wechselt vom AC Mailand zum FC Turin. Der 27-Jährige war in der vergangenen Rückrunde noch an den PSV Eindhoven ausgeliehen. Von 2012 bis 2017 stand der Linksverteidiger beim VfL Wolfsburg unter Vertrag und gewann mit den Wölfen 2015 den DFB-Pokal.

+++

Silva vor Wechsel zu Florenz

Am Donnerstag morgen wurde Thiago Silva von Paris St.-Germain noch mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht. Nun berichtet der "Corriere dello Sport", dass der 35 Jahre alte Innenverteidiger kurz vor einem Wechsel in die Serie A zum AC Florenz steht, dem Klub, bei dem auch der frühere Bayern-Profi Franck Ribéry seit vergangenem Sommer spielt. Der Franzose soll laut dem Bericht sogar eine Rolle bei dem Transfer gespielt haben.

PSG hatte Silvas auslaufenden Vertrag nicht verlängert, somit wäre der Brasilianer ablösefrei zu haben.

+++

Stuttgart verlängert mit Top-Talent Egloff

Lilian Egloff hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart an seinem 18. Geburtstag bis 2024 verlängert. Das Ausnahmetalent durchlief seit dem Alter von zehn Jahren die Jugendabteilungen der Schwaben. "Lilian Egloff verfügt für sein Alter über außergewöhnliche Fähigkeiten. Wir sind davon überzeugt, dass er alle Voraussetzungen mitbringt, um sich zu einem sehr guten Spieler zu entwickeln. Auf diesem Weg wollen und werden wir Li als gesamter Club nach Kräften unterstützen", erklärte Sportdirektor Sven Mislintat.

+++

ManUnited kurz vor Jurado-Verpflichtung

Wie das Portal "Goal" berichtet, steht Manchester United kurz davor, sich die Dienste von Marc Jurado vom FC Barcelona zu sichern. Das 16 Jahre alte Talent hatte im Mai eine Vertragsverlängerung bei den Katalanen ausgeschalgen, um sich nun offenbar dem englischen Rekordmeister anzuschließen.

+++

Juve: Khedira verhandelt um Millionen-Abfindung

Sami Khedira verhandelt angeblich mit seinem Arbeitgeber Juventus Turin derzeit über eine Abfindung von sechs Millionen Euro für die Auflösung seines noch bis 2021 laufenden Vertrages. Das berichtet "Tuttosport" am Donnerstag.

Entsprechende Verhandlungen soll Khedira mit seinen Beratern derzeit mit Juves Sportdirektor Fabio Paratici führen. Der ehemalige Stuttgarter gehört zu einer Reihe von Spielern, von denen sich der Klub unter Führung des neuen Trainers Andrea Pirlo trennen möchte. Sollte es zu einer Einigung kommen, könnte Khedira in die Bundesliga zurückkehren. Aber auch MLS ist als Ziel von Khedira im Gespräch.

+++

Ex-Schalker Uchida beendet seine Karriere

Der japanische Nationalspieler Atsuto Uchida hat nach Angaben seines Ex-Klubs Schalke 04 seine Karriere beendet. Zuletzt stand der 32-Jährige in seiner Heimat bei Kashima Antlers unter Vertrag.

Der Rechtsverteidiger bestritt 153 Spiele für die Königsblauen und zwei für Union Berlin. Von 2010 bis 2017 stand Uchida bei S04 unter Vertrag, 2017 folgte der Wechsel in die 2. Liga zu den Köpenickern.

+++

Mourinho lockt Bale zu Tottenham

José Mourinho, Trainer von Tottenham Hotspur, will offenbar Gareth Bale von Real Madrid zurück zu seinem Ex-Klub locken, wie "Deportes Cuatro" berichtet. Jedoch könnten Bales Ablösesumme plus die Gehaltsforderungen des Walisers zu einem Problem werden. Zudem haben die Nord-Londoner durch die verpasste Qualifikation für die Champions League neben finanziellen Einbußen auch ein Argument weniger, dem Angreifer einen Wechsel schmackhaft zu machen.

+++

BVB: Favre fordert mehr Kadertiefe

Borussia Dortmund hat mit Jude Bellingham, Thomas Meunier und Reinier bereits drei Transfers diesen Sommer getätigt. BVB-Coach Lucien Favre ist mit der Kadertiefe seiner Mannschaft dennoch unzufrieden, weswegen der Schweizer implizit weitere Transfer gefordert hat. Wir brauchen zwei Mannschaften. Alle Mannschaften brauchen zwei – zwei richtige, zitierte das Fachmagazin "kicker" den 62-Jährigen: Wir haben das noch nicht.

+++

Nürnberg und Barnsley wollen Herthas Köpke

Pascal Köpke, Sohn von Weltmeister und DFB-Torwarttrainer Andreas Köpke, könnte Hertha BSC nach zwei Jahren den Rücken kehren. Der 1. FC Nürnberg und der englische Zweitligist FC Barnsley haben laut dem "kicker" Interesse an dem 25 Jahre alten Angreifer. Bei den Hauptstädtern spielt Köpke keine entscheidende Rolle, weshalb der Klub ihn gerne verkaufen würde, Nürnberg strebt laut dem Fachmagazin indes eine Leihe an.

+++

Thiago Silva beim FC Chelsea angeboten

Wie der "Telegraph" berichtet, wurde PSG-Kapitän Thiago Silva beim FC Chelsea angeboten. Der Vertrag des 35-Jährigen bei Paris St.-Germain wurde nicht verlängert, womit er in diesem Sommer ablösefrei zu haben wäre. Die Blues sollen von einer Verpflichtung des Brasilianers nicht abgeneigt sein.

+++

Terodde absolviert Medizincheck beim HSV

Torjäger Simon Terodde steht unmittelbar vor einem Wechsel vom 1. FC Köln zum Zweitligisten Hamburger SV. Der 32-Jährige traf am Donnerstag in der Hansestadt zum Medizincheck ein. Terodde soll Medienberichten zufolge beim Zweitligisten HSV einen Kontrakt bis kommenden Sommer erhalten.

Zuvor war bereits berichtet worden, dass alle Parteien Einigkeit erzielt hätten. Terodde verfügte eigentlich noch über einen angeblich gut dotierten Vertrag beim FC bis 2021. Bei den Rheinländern spielte er aber schon in der vergangenen Saison nur noch eine Nebenrolle.

+++

Ibrahimovic vor Verlängerung in Mailand

Zlatan Ibrahimovic wird laut übereinstimmenden italienischen Medienberichten seinen Vertrag beim AC Mailand um ein weiteres Jahr verlängern. Der schwedische Star-Stürmer konnte seit seiner Rückkehr zu den Rossoneri im vergangenen Winter zehn Treffer in 18 Partien erzielen und hatte maßgeblichen Anteil an der Qualifikation für die Europa League. Damit die Verlängerung eingetütet werden kann, müssen noch Vertragsdetails geklärt werden. Der 38-Jährige soll sieben Millionen Euro Jahresgehalt fordern, Milan soll jedoch nur bereit sein, 5,5 Millionen Euro zu bezahlen.

+++

Sahin wechselt zu Antalyspor

Nuri Sahin wechselt von Werder Bremen zum türkischen Erstligisten Antalyaspor, dem Klub, für den auch Lukas Podolski aufläuft. Bei den Bremern spielte der zentrale Mittelfeldspieler in der Rückrunde auch aufgrund einer Hüftverletzung keine Rolle mehr. Bei Antalyaspor unterschreibt der 31-Jährige einen Zweijahresvertrag.

+++

Lazaro-Leihe nach Gladbach offiziell

Borussia Mönchengladbach hat wie erwartet den österreichischen Nationalspieler Valentino Lazaro (24) von Inter Mailand ausgeliehen. "Wir freuen uns sehr, dass es mit der Ausleihe geklappt hat und dass sich Tino für Borussia entschieden hat", sagte Fohlen-Sportdirektor Max Eberl: "Er ist ein sehr flexibel einsetzbarer Spieler, der unserem Kader noch mehr Qualität und Tiefe geben wird."

Lazaro reiste bereits ins Trainingslager der Gladbacher ins Hotel Klosterpforte in Harsewinkel. Der Profi war 2019 für 22 Millionen Euro Ablöse von Hertha BSC zu Inter gewechselt und dann im Januar zu Newcastle United ausgeliehen worden. Lazaro ist noch bis 2023 an Europa-League-Finalist Inter vertraglich gebunden.

+++

Schalke verlängert nicht mit Serdar

Der FC Schalke 04 hat eine langfristigen Verbleib von Suat Serdar abgehakt. Das berichtet zumindest der "kicker". Den Königsblauen fehlen demzufolge die finanziellen Mittel, um den bis 2022 laufenden Vertrag zu verlängern.

+++

Thiago-Wechsel zum FC Liverpool rückt näher

Wie der "kicker" berichtet, haben die Bayern den Abgang von Spielmacher Thiago mit dem Finaleinzug in der Champions League gegen Olympique Lyon (3:0) nur um ein paar Tage herausgezögert. Die Verantwortlichen des Rekordmeisters sollen dem Magazin zufolge bezüglich der Personalie mit dem FC Liverpool "in Kontakt stehen", bei den Verhandlungen geht es demnach vor allem um die Ablösesumme.

Zuletzt kamen Berichte auf, die Reds wollen die Ablöse noch unter die 30-Millionen-Euro-Marke drücken oder sogar noch ein Jahr warten, um den Spanier dann ablösefrei zu verpflichten. Thiago kam 2013 als absoluter Wunschtransfer von Pep Guardiola an die Isar und bestritt seither über 150 Spiele im Bayern-Dress.

+++

Willkommen zum Transferticker am Donnerstag

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute begleitet Sie Frederic von Moers durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Trainersuche beim FC Barcelona: Es gibt einen klaren Favoriten

Play Icon WATCH Wildes Gerücht: Zwei Bayern-Stars im Doppeltausch zu Inter Mailand? 00:02:16

La Liga ManCity-Star Silva wechselt nach Spanien 17/08/2020 AM 22:23