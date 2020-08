Transfer-News: Könnten David Alaba und Corentin Tolisso den FC Bayern im Rahmen eines Tauschgeschäfts verlassen? Berichte aus Italien legen dies zumindest nahe. Demnach soll Inter Mailand im Gegenzug Ivan Perisic und Marcelo Brozovic anbieten. Megatalent Aaron Hickey ist derweil angeblich schon auf dem Weg nach München. Hier gibt es alle News zum Geschehen am Transfermarkt.

Die Top-Transfer-News im Überblick:

Fußball Transfer-News vom Dienstag: Real sucht angeblich Nachfolger für Ramos 12/08/2020 AM 06:56

Hickey angeblich bereits schon auf dem Weg zum FC Bayern (17:55 Uhr)

Vidal offenbar bei PSG auf der Einkaufsliste (16:29 Uhr)

Bayern gibt bei Upamecano wohl nicht auf (13:04 Uhr)

Messi bittet angeblich um Freigabe (11:04 Uhr)

Wildes Gerüchte um Bayern-Duo Alaba und Tolisso (09:11 Uhr)

Auf Wiedersehen!

18:00 Uhr: Das war's vom Transfer-Liveblog am heutigen Montag. Katharina Wiedenmann und Peer Kuni verabschieden sich und wünschen Euch noch einen schönen Tag. Bei Eurosport.de geht es morgen an gleicher Ort und Stelle mit den wichtigsten Entwicklungen auf dem Transfermarkt weiter.

FC Bayern schnappt sich angeblich Talent Hickey

17:55 Uhr: Der FC Bayern München hat offenbar einen weiteren Transfer in trockene Tücher gebracht. Linksverteidiger Aaron Hickey kommt vom schottischen Verein Heart of Midlothian an die Säbener Straße. Das vermeldete der italienische Transfer-Experte Nicolò Schira auf Twitter. Der 18-Jährige gilt als großer Hoffnungsträger für die Zukunft und soll eine Ablöse von 1,7 Millionen Euro kosten. Hickey soll bereits einen Fünfjahresvertrag in München unterzeichnet haben und über die zweite Mannschaft an das Profiteam herangeführt werden.

Torhüter Hart vor Unterschrift bei Tottenham Hotspur

17:26: Der ehemalige englische Nationaltorhüter Joe Hart steht angeblich kurz vor einer Vertragsunterschrift bei den Tottenham Hotspur. Das berichten englische Medien übereinstimmend. Der 33-Jährige, der zuletzt beim FC Burnley aktiv war, ist derzeit vereinslos. Bei den Spurs müsste sich Hart hinter dem französischen Weltmeister Hugo Lloris einordnen.

Chelsea hat wohl Stones und Dunk auf der Liste

16:57 Uhr: Der FC Chelsea will laut einem Bericht des "Mirror" im Sommer in der Verteidigung aufrüsten. Demnach haben die Blues zwei Kandidaten ins Auge gefasst: John Stones (Manchester City) und Lewis Dunk (Brighton and Hove Albion). Stones hat in Manchester eine schwache Saison hinter sich, war zudem häufig verletzt. Dunk hingegen überzeugte in Brighton und war einer der Garant dafür, weshalb die Seagulls sich zum dritten Mal in Folge den Klassenverbleib in der Premier League sicherten.

Vidal offenbar bei Paris Saint-Germain auf dem Einkaufszettel

16:29 Uhr: Ex-Bayern-Star Arturo Vidal steht offenbar auf der Einkaufsliste von Paris Saint-Germain. Das berichtet "La Cuarta". Demnach haben die Franzosen bereits Kontakt zum Mittelfeldspieler des FC Barcelona aufgenommen. Vidal könnte die Katalanen nach der 2:8-Demütigung im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern München verlassen. Zuletzt wurde der Chilene auch bereits mit Inter Mailand in Verbindung gebracht.

Terodde auf dem Weg nach Hamburg?

15:52 Uhr: Der Kölner Stürmer Simon Terodde könnte angeblich zum Hamburger SV wechseln. Wie der "Kicker" berichtet, bieten die Norddeutschen dem 32-Jährigen einen Einjahresvertrag mit einem Grundgehalt von 600.000 Euro (Gehaltsobergrenze) an. Auch der 1. FC Nürnberg war zuvor wohl interessiert, soll nun aber aus dem Rennen sein.

+++

Aubameyang vor Vertragsverlängerung

15:09 Uhr: Pierre-Emerick Aubameyang steht offenbar unmittelbar vor einer Verlängerung beim FC Arsenal. Nach Informationen der britischen Zeitung "Telegraph" befinden sich beide Parteien vor einer Einigung. Drei weitere Jahre soll der ehemalige BVB-Star unterschreiben. Als Anreiz für eine Verlängerung erhält Aubameyang angeblich deutlich mehr Gehalt. Der Stürmer soll als eine wichtige Säule des Teams von Trainer Mikel Arteta bleiben.

+++

Polter unterzeichnet Vertrag in Niederlande

14:35 Uhr: Stürmer Sebastian Polter hat einen neuen Verein gefunden. Nach seinem Vertragsende bei Union Berlin wechselt der 29-Jährige zu Fortuna Sittard und erhält beim niederländischen Erstligisten einen Vertrag über zwei Jahre. Polter, bei den Fans als Aufstiegs- und Derbyheld gefeiert, war bei seinem "Herzensklub" Union Ende Mai in Ungnade gefallen und vom Spielbetrieb ausgeschlossen worden, nachdem er ein Angebot zum Gehaltsverzicht in Zeiten der Coronakrise seitens des Vereins abgelehnt hatte.

+++

Reinier zum BVB? Favre verplappert sich

13:51 Uhr: Nach Achraf Hakimi soll wohl das nächste Talent von Real Madrid zu Borussia Dortmund. Trainer Lucien Favre plauderte im Rahmen des Testpiels gegen Austria Wien schon offen über Reinier: "Er ist ein sehr junger Spieler, der von Real Madrid ausgeliehen werden soll. Es ist aber noch nicht ganz durch. Das ist aber der Plan." Reinier war erst im Januar für 30 Millionen Euro von Flamengo Rio de Janeiro zu den Königlichen gewechselt.

+++

Play Icon WATCH Real-Wunderkind zum BVB? Favre verplappert sich 00:01:45

FC Bayern gibt bei Upamecano wohl nicht auf

13:04 Uhr: Der FC Bayern München will nach Informationen von "Sky" im kommenden Jahr einen neuen Versuch bei Leipzig-Star Dayot Upamecano starten. Erst Ende Juli hatte der Franzose seinen Vertrag bei RB bis 2023 verlängert. Doch laut dem Bericht soll diese Vertragsausweitung einen Wechsel Upamecanos 2021 nach München nicht stören. Neben den Bayern soll auch noch der FC Arsenal interessiert sein.

+++

Augsburg leiht Cordova an Bielefeld aus

13:30 Uhr: Der FC Augsburg hat den Vertrag mit Stürmer Sergio Cordova bis 2025 verlängert und leiht den Venezolaner für die neue Saison an Aufsteiger Arminia Bielefeld aus. "Ich fühle mich in Augsburg sehr wohl, benötige für meine weitere Entwicklung aber Spielpraxis", sagte der 23-Jährige, der seit 2017 für den FCA in 62 Bundesligaspielen sieben Tore erzielte.

+++

Arsenal scheitert mit Angebot für Coutinho

11:50 Uhr: Der FC Arsenal ist mit einem ersten Angebot für Philippe Coutinho offenbar gescheitert. Die Gunners wollten nach Informationen der britischen Medien den Brasilianer ausleihen, inklusive einer Kaufoption für das kommende Jahr. Doch der FC Barcelona soll dies abgelehnt haben. Einen ähnlichen Deal haben aktuell auch die Münchener mit Barça. Bis zum Ende der Champions-League-Saison spielt Coutinho noch beim FC Bayern.

+++

Messi bittet angeblich um Freigabe

11:04 Uhr: Lionel Messi soll sich nach dem 2:8-Debakel des FC Barcelona mit einem Transfer beschäftigen und um eine Freigabe gebeten haben. Das berichtet "Esporte Interativo" aus dem Umfeld des Argentiniers. Angeblich ist neben Inter Mailand auch Manchester City mit Ex-Coach Pep Guardiola in der Verlosung. Laut "Daily Mirror" haben die Engländer aktuell sogar die Nase vorn. Die ManCity-Bosse würden sich bei einem Messi-Transfer offenbar keine finanziellen Grenzen setzen.

+++

Suárez könnte zu Ex-Klub zurückkehren

10:25 Uhr: Barça-Star Luis Suárez steht offenbar auf dem Transfer-Wunschzettel seines Ex-Klubs Ajax Amsterdam. Wie das uruguayische Medienunternehmen "Teledoce" berichtet, wollen die Niederländer dem Stürmer einen Vertrag anbieten, sollte dieser den FC Barcelona schon im Sommer verlassen wollen. Von 2007 bis 2011 spielte Suárez für Ajax. Sein Vertrag bei Barça läuft noch bis 2021. Doch auch Al Arabi Sports Club aus Katar hat angeblich Interesse.

+++

BVB beschäftigt sich angeblich mit Allan

09:40 Uhr: Borussia Dortmund hat laut dem italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio Allan vom SSC Neapel im Visier. Angeblich will der BVB den 29-Jährigen für rund 25 Millionen Euro verpflichten. Neapel soll jedoch mindestens 40 Millionen Euro fordern. Auch Atlético Madrid und der FC Everton sind offenbar interessiert.

+++

Inter bietet Perisic und Brozovic für Bayern-Duo

09:11 Uhr: Inter Mailand möchte dem FC Bayern offenbar einen spektakulären Spielertausch anbieten. Nach Informationen von "Sport Mediaset" könnten demnach Ivan Perisic and Marcelo Brozovic nach München wechseln. Stattdessen wollen die Italiener angeblich Corentin Tolisso und David Alaba in ihren Reihen haben.

+++

Schalke könnte nun Harit verkaufen

09:06 Uhr: Der FC Schalke 04 könnte nach dem vorerst gescheiterten Wechsel von Weston McKennie Amine Harit verkaufen. Das berichtet die "Bild". Denn die Königsblauen wollen offenbar zunächst aktuelle Stars verkaufen, um Einnahmen für neue Spieler zu generieren. McKennies Wechsel zu Hertha BSC galt zuvor als wahrscheinlich, doch den US-Amerikaner zieht es angeblich in die englische Premier League. An Harit soll auch der BVB Interesse haben.

+++

Willkommen zum Transferticker am Montag

09:00 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute begleitet Sie Katharina Wiedenmann durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

Das könnte Dich auch interessieren: Große Geste: Neymar erklärt Choupo-Moting zum Spieler des Spiels

Play Icon WATCH Wildes Gerücht: Zwei Bayern-Stars im Doppeltausch zu Inter Mailand? 00:02:16

Bundesliga Klose legt bei Bayern los: Die erste Aufgabe hat es gleich in sich 29/07/2020 AM 09:44