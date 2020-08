Transfer-News: In der Frage um die Zukunft von David Alaba bahnt sich eine Einigung an. Demnach kämen für den Österreicher nur noch ein Verbleib beim FC Bayern München oder ein Wechsel in die spanische Liga zum FC Barcelona oder Real Madrid in Frage. Karl-Heinz Rummenigge kündigte Gespräche mit Alaba in Lissabon an. Hier gibt es alle News zum Geschehen am Transfermarkt.

Die Top-Transfer-News im Überblick:

Fußball Transfer-News vom Dienstag: Real sucht angeblich Nachfolger für Ramos GESTERN AM 06:56

Entscheidung bei Alaba steht bevor (9:35 Uhr)

Werder Bremens Leihe von Chong in Gefahr

10:05 Uhr: Die Leihe von Tahith Chong zu Werder Bremen wackelt. Wie die "Bild" berichtet, wolle Chongs aktueller Klub Manchester United, dass Bremen das komplette Bruttogehalt von 2,8 Millionen Euro übernimmt. Eine Summe, die sich der SV Werder aktuell nicht leisten kann. Laut Chongs Berater Erkan Alkan wolle der Spieler unbedingt zu Bremen, da er sich dort mehr Einsatzzeiten erhoffe.

FC Bayern oder Spanien: Nur noch zwei Optionen für Alaba

09:35 Uhr: Für David Alaba soll es nur noch zwei Optionen geben, wie die "Kronen Zeitung" berichtet. Entweder bleibe der Österreicher für ein Jahresgehalt von 17 bis 18 Millionen Euro beim FC Bayern München, oder er wechsle kommende Saison ablösefrei zu Real Madrid oder dem FC Barcelona. Das seien die einzigen Ziele, die Alaba reizen würden.

Karl-Heinz Rummenigge betonte, dass eine Entscheidung über die Zukunft des 28-Jährigen wohl unmittelbar bevorstehe. "Wir haben gesagt, wenn wir nach Lissabon kommen - und das sind wir jetzt -, werden wir uns dort treffen. Das steht weiterhin", so Rummenigge gegenüber der "tz".

Willkommen zum Transferticker am Donnerstag

09:15 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute begleitet Sie Sebastian Würz durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

