Transfer-News LIVE: Juve sucht Verstärkung für Dybala und Ronaldo

Rummenigge macht bei Alaba Hoffnung (14:04 Uhr)

ManUnited gibt bei Sancho nicht auf (13:40)

Juve sucht Verstärkung für Dybala und Ronaldo (12:17 Uhr)

RB Leipzig verliert wohl auch Schick (09:22 Uhr)

BVB an Schalke-Star interessiert (08:50 Uhr)

David vor Wechsel zum OSC Lille

15:07 Uhr: Der kanadische Mittelfeldspieler Jonathan David sorgt mit seinem Wechsel von AA Gent zu OSC Lille für einen Transferrekord in Belgien. Laut Medienberichten streicht Gent 27,5 Millionen Euro ein. Die bisherige Bestmarke bei einem Wechsel von Belgien ins Ausland belief sich auf jeweils 25 Millionen Euro für Youri Tielemans (RSC Anderlecht zur AS Monaco) und Wesley (FC Brügge zu Aston Villa).

City-Keeper Bravo zu Betis Sevilla?

14:36 Uhr: Wie das Portal "Goal" erfahren haben will, möchte sich Schlussmann Claudio Bravo von Manchester City dem spanischen Klub Betis Sevilla anschließen. Der neue Trainer der Béticos, Manuel Pellegrini, soll den Klub darum gebeten haben, den 37-Jährigen zu verpflichten. Betis stellte in der vergangenen La-Liga-Saison mit 60 Toren die zweitschlechteste Defensive.

Rummenigge bei Alaba "vorsichtig optimistisch"

14:04 Uhr: Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ist "vorsichtig optimistisch", dass Abwehrchef David Alaba seinen 2021 auslaufenden Vertrag beim Rekordmeister verlängert. Man arbeite an "einer Lösung", sagte Rummenigge am Dienstag in München. Der umworbene Österreicher wollte sich am Samstag nach dem Achtelfinalspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea nicht zu seiner Zukunft äußern. Der Fokus liege derzeit vielmehr auf dem Finalturnier in Lissabon.

ManUnited gibt bei Sancho nicht auf

13:40 Uhr: Manchester United arbeitet offenbar trotz der klaren Ansage von BVB-Sportdirektor Michael Zorc an einem Transfer von Jadon Sancho in diesem Sommer. Wie das US-Portal "ESPN" berichtet, wollen die Engländer noch nicht aufgeben. Zorc hatte zu Beginn des Trainingslagers in Bad Ragaz erklärt: "Er wird nächste Saison beim BVB spielen. Diese Entscheidung ist definitiv." United-Klub-Chef Ed Woodward und Chef-Unterhändler Matt Judge sollen generell über das Vorgehen der Dortmunder wenig begeistert sein. Nach verschiedenen Medienberichten waren sich die Red Devils mit Sancho schon weitestgehend über einen Wechsel einig.

Real will Ödegaard zurückholen

12:59 Uhr: Real Madrid möchte offenbar den an Real Sociedad ausgeliehenen Martin Ödegaard zurück nach Madrid holen. Das berichtet die spanische "AS". Seit Juli 2019 spielte der Norweger für den baskischen Verein. In dieser Saison bestritt Ödegaard 36 Spiele für Real Sociedad. Zuvor war der mittlerweile 21-Jährige auch schon an Vitesse Arnheim und den SC Heerenveen ausgeliehen.

Juve sucht Verstärkung - Zwei Ex-Bundesligastars im Gespräch

12:17 Uhr: Juventus Turin sucht für die Offenisve offenbar eine Verstärkung. Nach Informationen von "Tuttosport" wollen die Italiener neben Cristiano Ronaldo und dem aktuell angeschlagenen Paulo Dybala einen neuen Mittelstürmer. Als Kandidaten nennt die italienische Zeitung dabei auch zwei ehemalige Bundesligastars: Arkadiusz Milik (SSC Neapel, ehemals Bayer Leverkusen) und Edin Dzeko (AS Rom, von 2007 bis 2011 beim VfL Wolfsburg). Zudem gehört wohl Raul Jimenez (Wolverhampton Wanderers) zu den Favoriten.

United-Talent erhält Freigabe

11:54 Uhr: Der Wechsel von Tahith Chong zu Werder Bremen könnte bald Realität werden. Das Talent von Mancheste United erhielt nämlich von Trainer Ole Gunnar Solskjær die Erlaubnis, United in diesem Sommer verlassen zu dürfen - zumindest auf Leihbasis. Dies bestätigte Berater Erkan Alkan der "Bild": "Herr Solskjaer hat sein Versprechen aus dem März gehalten und Tahith nun gesagt, dass er den Verein verlassen darf."

Real verleiht Kubo an Liga-Konkurrenten

11:11 Uhr: Real Madrid hat Takefusa Kubo an den FC Villarreal verliehen. Der Liga-Konkurrent der Königlichen, der aktuell von Unai Emery trainiert wird, überweist dafür angeblich 2,5 Millionen Euro nach Madrid. Der Japaner soll bereits in Kürze in die Vorbereitung bei Villarreal einsteigen.

Barça-Talent hat Bundesliga-Angebote

10:27 Uhr: Barça-Talent Pedri ist heiß begehrt. Wie der 17-Jährige nun erklärte, gibt es auch Interesse aus der Bundesliga. Bei Youtube meinte Pedri gegenüber "DjMaRiiO": "Ein paar Angebote von deutschen Klubs sind gekommen und das ist wirklich gut." Er sei generell dafür offen, ins Ausland zu gehen. Neben Borussia Mönchengladbach wird auch dem FC Bayern ein Interesse nachgesagt.

BVB zeigt Interesse an Nachwuchsspieler Ricci

09:45 Uhr: Borussia Dortmund zeigt laut Medienberichten in Italien Interesse an dem 18 Jahre alten Mittelfeldspieler Samuele Ricci vom Serie-B-Klub FC Empoli. Die Ablösesumme für den gebürtigen Toskaner, der in Italiens U19-Nationalmannschaft spielt, wird allerdings auf 15 Millionen Euro geschätzt. Dies berichtete die "Gazzetta dello Sport". Auch die AC Florenz, Klub des Ex-Bayern-Stars Franck Ribery, sowie die SSC Neapel haben angeblich Interesse an Ricci signalisiert.

Leipzig verliert offenbar nächsten Top-Star

09:22 Uhr: Nach Timo Werner, der zum FC Chelsea wechselte, könnte RB Leipzig mit Patrik Schick den nächsten Stürmer verlieren. Wie die "Bild" berichtet, scheiterten die Verhandlungen des Bundesligisten mit der AS Rom, dem Stammverein des 24-Jährigen. Die Italiener möchten Schick angeblich direkt verkaufen, um Geld einzunehmen. Leipzig hingegen habe den Tschechen ein weiteres Jahr ausleihen wollen.

Benfica will Freiburgs Waldschmidt

09:00 Uhr: Stürmer Luca Waldschmidt steht offenbar auf der Wunschliste von Benfica Lissabon. Nach Informationen der "Bild" wollen die Portugiesen noch in dieser Woche Vertreter nach Freiburg schicken, um über die Ablösesumme zu verhandeln. Rund zwölf Millionen Euro soll ein Transfer des 24-Jährigen kosten. Waldschmidts Teamkollege Robin Koch soll Benfica dagegen eine Absage erteilt haben.

BVB nimmt angeblich Schalke-Star ins Visier

08:50 Uhr: Das könnte brisant werden. Borussia Dortmund ist offenbar an Schalke-Star Amine Harit interessiert. Wie das französische Portal "Le10Sport" berichtet, steht der Marokkaner im Visier des BVB. Doch die Dortmunder hätten wohl auch internationale und namhafte Konkurrenz. Der FC Valencia, OGC Nizza und sogar der FC Barcelona sollen Interesse haben.

