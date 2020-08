Führen in der ewigen CL-Torjägerliste: Cristiano Ronaldo (rechts) und Lionel Messi

Transfer-News: Für Cristiano Ronaldo könnte die Zukunft außerhalb von Juventus Turin liegen. Juve will den Superstar wohl loswerden. In der Frage um die Zukunft von David Alaba bahnt sich eine Einigung an. Manchester United setzt angeblich alles auf die Sancho-Karte. Und Iker Casillas steht vor einer Rückkehr zu Real Madrid. Hier gibt es die News vom Donnerstag zum Geschehen am Transfermarkt.

Die Top-Transfer-News im Überblick:

Fußball Transfer-News vom Dienstag: Real sucht angeblich Nachfolger für Ramos 12/08/2020 AM 06:56

Zwei Top-Klubs an Dybala dran

Wildes Gerücht um Ronaldo und Messu

Manchester United konzentriert sich auf Sancho

Casillas vor Rückkehr zu Real Madrid

Entscheidung bei Alaba steht bevor

Juve will Ronaldo anscheinend loswerden

Laut Medienmeldungen will Juventus Turin offenbar Superstar Cristiano Ronaldo loswerden. Demnach sei der Portugiese mit einem Jahresgehalt von rund 30 Millionen Euro zu teuer für Juve. Der spanische Journalist Guillem Balague erklärte gegenüber der "BBC", dass Ronaldos Berater Jorge Mendes den Auftrag erhalten habe, ein neues Team für den Europameister zu finden.

Theoretisch sei es sogar möglich, dass Ronaldo gemeinsam mit Lionel Messi beim FC Barcelona spielt, sofern der Verein sich interessiert zeige. Gleich zu Beginn hätte der Berater bei Ronaldos ehemaligem Klub Real Madrid nachgefragt. Doch der Verein habe sich nicht interessiert gezeigt. "Er wurde überall angeboten, einschließlich Barcelona. Ich bin mir aber nicht sicher, dass sie ihn so einfach loswerden, bei dem, was er verdient. Wer zahlt schon so viel Geld?", sagte Balague.

Tottenham: Vertonghen vor Wechsel zu Benfica

Jan Vertonghen von den Tottenham Hotspur steht offenbar vor einem Wechsel zu Benfica Lissabon. Medienberichten zufolge soll der 33-Jährige noch in dieser Woche den Medizincheck beim portugiesischen Vizemeister absolvieren. Vertonghen wurde bereits vor wenigen Wochen nach acht Jahren in Tottenham offiziell verabschiedet.

Immobile bestätigt Interesse von Newcastle United

Der ehemalige Dortmunder Ciro Immobile hat gegenüber der "Corriere dello Sport" bestätigt, dass es eine Anfrage aus der Premier League für ihn gegeben habe. Demnach habe Newcastle United Kontakt mit dem Agenten des Italieners aufgenommen. "Man rief meinen Agenten Alessandro Moggi an", so Immobile. Er wolle seinem aktuellen Verein Lazio Rom allerdings treu bleiben. "Die Verlängerung wird drei weitere Jahre beinhalten. Wenn mein Vertrag 2025 ausläuft, bin ich 35 Jahre alt."

Leverkusen buhlt offenbar um Lazaro

Bayer 04 Leverkusen sucht laut "Kicker" nach einer Alternative für den häufig verletzten Kapitän Lars Bender auf der rechten Abwehrseite. Wie das Fachmagazin vermeldet, sei der Klub besonders an Valentino Lazaro von Inter Mailand interessiert, um den zuletzt auch Borussia Mönchengladbach buhlte. Mitchell Weiser, mit dessen Leistungen der Klub zuletzt unzufrieden gewesen sei, könne die Werkself verlassen, wenn man geeigneten Ersatz finde.

Bentaleb vor Schalke-Abschied

Nabil Bentaleb wird in der kommenden Saison wohl nicht mehr für den FC Schalke 04 auflaufen. Der 25-Jährige wurde vom Mannschaftstraining freigestellt und soll sich nach einem neuen Verein umsehen. Zuletzt war der Algerier auf Leihbasis für Leeds United im Einsatz. "Wir haben Nabil noch ein paar Tage freigegeben, damit er sich um seine sportliche Zukunft kümmern kann", wird Sportvorstand Jochen Schneider im "Kicker" zitiert.

Bellarabi verlängert in Leverkusen

Stürmer Hakim Bellarabi hat seinen Vertrag bei Bayer 04 Leverkusen um weitere zwei Jahre bis Sommer 2023 verlängert. Das verkündete der Klub am Donnerstag. "Wir sind froh, dass wir uns in sehr harmonischen Gesprächen auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit einigen konnten", sagte Bayers Sportgeschäftsführer Rudi Völler. "Karim ist seit 2011 bei uns, er hat sich hier in Leverkusen zu einem herausragenden Bundesliga-Profi auf seiner Position entwickelt."

PSG-Boss: "Neymar wird bleiben"

PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi hat deutlich gemacht, dass er Neymar und Kylian Mbappé um jeden Preis in Paris halten möchte. "Ney ist zusammen mit Kylian einer der besten Spieler der Welt, er gehört zu den drei besten. Ney war der Spieler des Spiels, er hat ein großartiges Spiel abgeliefert", sagte der Katari bei "RMC Sport" nach dem Match von PSG gegen Atalanta Bergamo im Viertelfinale der Champions League. "Kylian und er werden niemals gehen, sie werden bleiben."

Matuidi geht zu Beckham-Klub

Weltmeister Blaise Matuidi hat einen neuen Verein gefunden. Nur einen Tag, nachdem der Franzose bei Juventus Turin entlassen wurde, verkündete er seinen Wechsel zu David Beckhams Klub Inter Miami in die Major League Soccer. Juves neuer Coach Andrea Pirlo habe direkt nach seinem Amtsantritt Matuidi gesagt, dass er nicht mehr mit ihm plane und er sich nach einem neuen Verein umsehen solle.

Real Madrid und Manchester City an Dybala dran

Die "Tuttosport" bringt gleich zwei große Klubs mit Paulo Dybala in Verbindung. Demnach seien Real Madrid und Manchester City aktuell die einzigen Vereine, die Interesse am Argentinier hätten und sich die geforderte Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro leisten könnten. Zuvor hatten Medien übereinstimmend vermeldet, dass auch Dybala zu den Stars gehöre, die Juventus Turin verkaufen wolle, weil sie zu teuer seien.

Geht Reina zum FC Valencia?

Routinier Pepe Reina könnte nach Spanien zurückkehren. Wie die "as" und der lokale Radiosender "Onda Cero Valencia" übereinstimmend vermelden, sei der Torwart beim FC Valencia im Gespräch. Demnach werde sein Vertrag beim AC Mailand aufgelöst. Reina war die letzten beiden Jahre von Milan an Aston Villa verliehen worden.

Rashica von Werder Bremen zu Aston Villa

Milot Rashica vom SV Werder Bremen wird mit Aston Villa in Verbindung gebracht. Arlind Sadiku, Generalsekretär des kosovarischen Fußballverbandes, schrieb bei "Facebook", dass der Deal zwischen Werder und dem Premier-League-Klub bereits in der kommenden Woche offiziell gemacht werde. Demnach sei das Angebot von Villa das "wichtigste" für die Hanseaten.

Manchester United: Fast volle Konzentration auf Sancho

Um die Verpflichtung von Jadon Sancho über die Bühne zu bringen, hat Manchester United angeblich fast alle anderen Transfers vorerst auf Eis gelegt. Laut "Daily Mirror" sei der Klub zwar auch an einem zentralen Mittelfeldspieler interessiert, ansonsten konzentriere man sich aber völlig auf die Verpflichtung von Sancho. Borussia Dortmund hat für den Youngster laut Medienberichten eine Ablösesumme von rund 110 Millionen Euro gefordert.

Waldschmidt vor Wechsel von Freiburg nach Lissabon

Der Wechsel von Freiburgs Luca Waldschmidt zu Benfica Lissabon rückt anscheinend in greifbare Nähe. "Sport 1" schreibt, dass die Verhandlungen zwischen Benfica und den Breisgauern intensiv laufen. Noch hake es aber an den Details.

Zwar seien sich die beiden Klubs prinzipiell über die Ablösesumme einig, Lissabon wolle diese aber gerne in Raten bezahlen, während Freiburg die komplette Summe direkt haben wolle. Waldschmidt würde bei den Portugiesen angeblich ein Fünfjahresvertrag bei einer Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro angeboten.

Wolfsburg blitzt mit Angebot für Vergara ab

Laut einer Meldung der kolumbianischen Zeitung "Zona Libre De Humo" hofft der VfL Wolfsburg auf eine Verpflichtung von Duvan Vergara von CD América de Cali. Ein erstes Angebot der Wölfe für den Kolumbianer in Höhe von 5,5 Millionen Euro sei allerdings abgelehnt worden. Cali wolle mindestens sieben Millionen Euro als Ablöse für den Linksaußen haben.

Casillas vor Rückkehr zu Real Madrid

Torwart-Legende Iker Casillas könnte zu Real Madrid zurückkehren. Wie die "as" schreibt, habe Real-Präsident Florentino Perez dem 39-Jährigen ein Angebot gemacht, in beratender Position für den Klub tätig zu sein. Casillas bestätigte das Gerücht nun in einem Interview mit dem Magazin "Semana". "Es ist noch nichts sicher, aber ich hoffe, dass meine nächste Station Real Madrid sein wird", wird der Keeper zitiert.

Werder Bremens Leihe von Chong in Gefahr

Die Leihe von Tahith Chong zu Werder Bremen wackelt. Wie die "Bild" berichtet, wolle Chongs aktueller Klub Manchester United, dass Bremen das komplette Bruttogehalt von 2,8 Millionen Euro übernimmt. Eine Summe, die sich der SV Werder aktuell nicht leisten kann. Laut Chongs Berater Erkan Alkan wolle der Spieler unbedingt zu Bremen, da er sich dort mehr Einsatzzeiten erhoffe.

FC Bayern oder Spanien: Nur noch zwei Optionen für Alaba

Für David Alaba soll es nur noch zwei Optionen geben, wie die "Kronen Zeitung" berichtet. Entweder bleibe der Österreicher für ein Jahresgehalt von 17 bis 18 Millionen Euro beim FC Bayern München, oder er wechsle kommende Saison ablösefrei zu Real Madrid oder dem FC Barcelona. Das seien die einzigen Ziele, die Alaba reizen würden.

Karl-Heinz Rummenigge betonte, dass eine Entscheidung über die Zukunft des 28-Jährigen wohl unmittelbar bevorstehe. "Wir haben gesagt, wenn wir nach Lissabon kommen - und das sind wir jetzt -, werden wir uns dort treffen. Das steht weiterhin", so Rummenigge gegenüber der "tz".

Willkommen zum Transferticker am Donnerstag

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute begleitet Sie Sebastian Würz durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

