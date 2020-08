Transfer-News: Für Cristiano Ronaldo könnte die Zukunft außerhalb von Juventus Turin liegen. Juve will den Superstar wohl loswerden. In der Frage um die Zukunft von David Alaba bahnt sich eine Einigung an. Manchester United setzt angeblich alles auf die Sancho-Karte. Und Iker Casillas steht vor einer Rückkehr zu Real Madrid. Hier gibt es alle News zum Geschehen am Transfermarkt.

Die Top-Transfer-News im Überblick:

Juve will Ronaldo angeblich loswerden (12:18 Uhr)

Manchester United konzentriert sich auf Sancho (11:50 Uhr)

Casillas vor Rückkehr zu Real Madrid (10:30 Uhr)

Entscheidung bei Alaba steht bevor (9:35 Uhr)

Rashica von Werder Bremen zu Aston Villa?

12:45 Uhr: Milot Rashica vom SV Werder Bremen wird mit Aston Villa in Verbindung gebracht. Arlind Sadiku, Generalsekretär des kosovarischen Fußballverbandes, schrieb bei "Facebook", dass der Deal zwischen Werder und dem Premier-League-Klub bereits in der kommenden Woche offiziell gemacht werde. Demnach sei das Angebot von Villa das "wichtigste" für die Hanseaten.

Juve will Ronaldo anscheinend loswerden

12:18 Uhr: Laut Medienmeldungen will Juventus Turin offenbar Superstar Cristiano Ronaldo loswerden. Demnach sei der Portugiese mit einem Jahresgehalt von rund 30 Millionen Euro zu teuer für Juve. Der spanische Journalist Guillem Balague erklärte gegenüber der "BBC", dass Ronaldos Berater Jorge Mendes den Auftrag erhalten habe, ein neues Team für den Europameister zu finden.

Manchester United: Fast volle Konzentration auf Sancho

11:50 Uhr: Um die Verpflichtung von Jadon Sancho über die Bühne zu bringen, hat Manchester United angeblich fast alle anderen Transfers vorerst auf Eis gelegt. Laut "Daily Mirror" sei der Klub zwar auch an einem zentralen Mittelfeldspieler interessiert, ansonsten konzentriere man sich aber völlig auf die Verpflichtung von Sancho. Borussia Dortmund hat für den Youngster laut Medienberichten eine Ablösesumme von rund 110 Millionen Euro gefordert.

Waldschmidt vor Wechsel von Freiburg nach Lissabon

11:25 Uhr: Der Wechsel von Freiburgs Luca Waldschmidt zu Benfica Lissabon rückt anscheinend in greifbare Nähe. "Sport 1" schreibt, dass die Verhandlungen zwischen Benfica und den Breisgauern intensiv laufen. Noch hake es aber an den Details.

Zwar seien sich die beiden Klubs prinzipiell über die Ablösesumme einig, Lissabon wolle diese aber gerne in Raten bezahlen, während Freiburg die komplette Summe direkt haben wolle. Waldschmidt würde bei den Portugiesen angeblich ein Fünfjahresvertrag bei einer Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro angeboten.

Wolfsburg blitzt mit Angebot für Vergara ab

10:58 Uhr: Laut einer Meldung der kolumbianischen Zeitung "Zona Libre De Humo" hofft der VfL Wolfsburg auf eine Verpflichtung von Duvan Vergara von CD América de Cali. Ein erstes Angebot der Wölfe für den Kolumbianer in Höhe von 5,5 Millionen Euro sei allerdings abgelehnt worden. Cali wolle mindestens sieben Millionen Euro als Ablöse für den Linksaußen haben.

Casillas vor Rückkehr zu Real Madrid

10:30 Uhr: Torwart-Legende Iker Casillas könnte zu Real Madrid zurückkehren. Wie die "as" schreibt, habe Real-Präsident Florentino Perez dem 39-Jährigen ein Angebot gemacht, in beratender Position für den Klub tätig zu sein. Casillas bestätigte das Gerücht nun in einem Interview mit dem Magazin "Semana". "Es ist noch nichts sicher, aber ich hoffe, dass meine nächste Station Real Madrid sein wird", wird der Keeper zitiert.

Werder Bremens Leihe von Chong in Gefahr

10:05 Uhr: Die Leihe von Tahith Chong zu Werder Bremen wackelt. Wie die "Bild" berichtet, wolle Chongs aktueller Klub Manchester United, dass Bremen das komplette Bruttogehalt von 2,8 Millionen Euro übernimmt. Eine Summe, die sich der SV Werder aktuell nicht leisten kann. Laut Chongs Berater Erkan Alkan wolle der Spieler unbedingt zu Bremen, da er sich dort mehr Einsatzzeiten erhoffe.

FC Bayern oder Spanien: Nur noch zwei Optionen für Alaba

09:35 Uhr: Für David Alaba soll es nur noch zwei Optionen geben, wie die "Kronen Zeitung" berichtet. Entweder bleibe der Österreicher für ein Jahresgehalt von 17 bis 18 Millionen Euro beim FC Bayern München, oder er wechsle kommende Saison ablösefrei zu Real Madrid oder dem FC Barcelona. Das seien die einzigen Ziele, die Alaba reizen würden.

Karl-Heinz Rummenigge betonte, dass eine Entscheidung über die Zukunft des 28-Jährigen wohl unmittelbar bevorstehe. "Wir haben gesagt, wenn wir nach Lissabon kommen - und das sind wir jetzt -, werden wir uns dort treffen. Das steht weiterhin", so Rummenigge gegenüber der "tz".

Willkommen zum Transferticker am Donnerstag

09:15 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute begleitet Sie Sebastian Würz durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

