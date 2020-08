in 8 Stunden

Transfer-News: Bayern-Star Thiago hofft offenbar weiter auf ein Angebot des FC Liverpool. Doch der Verein um Trainer Jürgen Klopp macht keine Anstalten, einen Transfer in diesem Sommer voranzutreiben. Nun könnte Manchester City in den Poker eingreifen. RB Leipzig hat zudem offenbar einen möglichen Ersatz für Patrik Schick im Visier. Hier gibt es alle News zum Geschehen am Transfermarkt.

Die Top-Transfer-News im Überblick:

Fußball Transfernews vom Dienstag: Real sucht angeblich Nachfolger für Ramos VOR 2 STUNDEN

Leipzig hat offenbar Schick-Ersatz im Blick (10:36 Uhr)

Thiago: Liverpool will kein Angebot unterbreiten (09:00 Uhr)

Thiago: ManCity könnte Liverpool zuvorkommen

11:07 Uhr: Ein Abschied von Thiago vom FC Bayern ist nicht unwahrscheinlich. Da der FC Liverpool in diesem Sommer aber offenbar kein Angebot abgeben möchte, könnte nun ein ehemaliger Trainer des 29-Jährigen seine Chance ergreifen: Pep Guardiola. Der Coach von Manchester City ist bekanntermaßen ein Fan des Bayern-Stars und laut "Sport Bild" sind die Engländer durchaus an Thiago interessiert. Als Nachfolger von David Silva in der Zentrale könnte der Mittelfelakteur dort zum Einsatz kommen.

+++

Leipzig hat angeblich Schick-Ersatz

10:36 Uhr: Nachdem sich RB Leipzig wohl nach dem Ende der Saison von Patrik Schick verabschieden muss, hat der Bundesligist möglicherweise einen Erstaz gefunden. Wie die "Bild" berichtet, haben die Leipziger den Norweger Alexander Sörloth im Visier. Der 24-Jährige steht noch bis 2022 beim Premier-League-Klub Crystal Palace unter Vertrag. In der vergangenen Saison war Sörloth an Trabzonspor ausgeliehen. Dabei erzielte er in 34 Spielen 24 Tore.

+++

Inter vor Transfer von Tonali

09:55 Uhr: Inter Mailand steht offenbar unmittelbar vor der Verpflichtung von Sandro Tonali. Nach Informationen der Zeitung "Corriere dello Sport" überweinse die Italiener 35 Millionen Euro nach Bresia. Der 20-Jährige stand angeblich auch im Fokus von Juventus Turin und Paris Saint-Germain. Nach dem Ende der Europa-League-Saison von Inter soll der Transfer verkündet werden.

+++

Tottenham verpflichtet Ex-Münchner Höjbjerg

09:22 Uhr: Pierre-Emile Höjbjerg wechselt vom FC Southampton zu Tottenham Hotspur. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb bei dem Londoner Klub einen Vertrag bis 2025. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll die Ablöse für den Ex-Münchner umgerechnet 16,6 Millionen Euro betragen.

+++

Thiago-Poker: Liverpool plant wohl weiter kein Angebot

09:00 Uhr: Bayern-Star Thiago würde offenbar gerne zum FC Liverpool wechseln. Doch wie "Sky Sports" berichtet, sehen die Engländer keinen Grund sich aktuell im Mittelfeld zu verstärken. Ein Transfer in diesem Sommer scheint daher äußerst unwahrscheinlich. Allerdings soll Liverpool den Spanier dennoch weiter im Auge behalten. Ein zukünftiger Transfer sei laut dem Bericht nicht ausgeschlossen. Thiago steht noch bis 2021 in München unter Vertrag.

+++

AS Monaco: Kovac verliert seinen Kapitän

08:48 Uhr: Monaco-Trainer Niko Kovac muss in der neuen Saison auf seinen Kapitän Kamil Glik verzichten. Der Pole wechselt zum italienischen Serie-A-Aufsteiger Benevento Calcio. Das teilten die Monegassen am späten Dienstagabend mit. Der 32-jährige Innenverteidiger unterschreibt in Italien für drei Jahre. Kovac muss sich nun wohl einen neuen Kapitän aussuchen.

+++

Willkommen zum Transferticker am Mittwoch

08:45 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute begleitet Sie Katharina Wiedenmann durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

Das könnte Dich auch interessieren: Moukokos kongenialer Partner: Wer ist BVB-Neuling Ansgar Knauff?

Play Icon WATCH Sancho-Nachfolger aus dem Norden? BVB hat angeblich Flügelflitzer im Visier 00:02:03

Bundesliga Klose legt bei Bayern los: Die erste Aufgabe hat es gleich in sich 29/07/2020 AM 09:44