10:29 Uhr: Ex-Weltmeister Kevin Großkreutz steht beim KFC Uerdingen vor dem Aus. Wie die "Westdeutsche Zeitung" schreibt, sei der 32-Jährige in den Plänen von Trainer Stefan Krämer nicht mehr vorgesehen. Die Zeitung beruft sich dabei auf Informationen, die direkt vom Verein kämen. Großkreutz hatte zuletzt nur wenige Einsatzzeiten beim KFC.

Einigung zwischen Tottenham und Southampton wegen Höjbjerg

10:04 Uhr: Pierre-Emile Höjbjerg steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Tottenham Hotspur. Wie die "BBC" und "The Athletic" übereinstimmend berichten, habe sich Höjbjergs aktueller Klub FC Southampton mit den Spurs geeinigt. Demnach würde Southampton von Tottenham eine Ablösesumme von rund 21 Millionen Euro für den ehemaligen Bayern-Profi erhalten. Auch der FC Everton hatte zuletzt Interesse an Höjbjerg gezeigt.

FC Liverpool zweifelt an Verpflichtung von Bayern-Star Thiago

9:38 Uhr: Beim FC Liverpool scheint man ernsthafte Zweifel zu haben, was eine mögliche Verpflichtung von Thiago angeht. Laut "kicker" diskutiere man bei der Mannschaft von Jürgen Klopp aufgrund des Alters und der Verletzungsanfälligkeit des 29-Jährigen. Zudem sei man sich nicht sicher, ob man die vom FC Bayern München geforderte Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro aufbringen könne. Dafür müsse man vermutlich andere Spieler verkaufen.

Willkommen zum Transferticker am Freitag

Heute begleitet Sie Sebastian Würz durch den Tag.

