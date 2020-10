Kein Wechsel: Cuisance angeblich am Medizincheck gescheitert

09:15 Uhr: Der Transfer von Michael Cuisance vom FC Bayern München zu Premier-League-Aufsteiger Leeds United war wohl schon in den letzten Zügen. Doch wie unter anderem "The Athletic" berichtet, kommt der Wechsel nun doch nicht zu Stande. Der junge Franzose reiste demnach am Mittwoch nach England. Beim obligatorischen Medizincheck soll Cuisance jedoch durchgefallen sein. Alles Weitere dazu gibt es HIER!