11:20 Uhr: Der TSV 1860 München plant langfristig mit Trainer Michael Köllner. Die Löwen haben den Vertrag mit dem 50-Jährigen "vorzeitig über das Saisonende hinaus verlängert", wie sie am Donnerstag mitteilten. Konkrete Angaben über die neue Laufzeit der Zusammenarbeit machten die Sechziger nicht.

09:55 Uhr: Wie der "Kicker" berichtet, soll Bayer Leverkusen bei Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund bezüglich einer möglichen Rückholaktion von Julian Brandt angefragt haben. Ausgangspunkt sei dafür der Wechsel von Youngster Reinier zum BVB gewesen, an dem offenbar auch die Werkself sehr interessiert gewesen sein soll. Die Anfrage wurde vom BVB angeblich jedoch schnell zu den Akten gelegt.

09:20 Uhr: Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar ernsthaft mit einer Verpflichtung von Hoffenheims Andrej Kramaric. Nachdem die "Bild" am Mittwoch berichtete, dass FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit der Berateragentur ("P&P Sportmanagement") des Kroaten Kontakt aufgenommen haben soll , vermeldete "Sport1", dass Kramaric angeblich gar auf einen Wechsel nach München dränge.

"Andrej hat das Interesse vieler Klubs auf sich gezogen. Andrej fühlt sich in Hoffenheim sehr wohl und hat keine Eile, den Klub zu verlassen. Wenn aber ein konkretes Angebot eines Top-Vereins kommt, das auch für Hoffenheim interessant ist, dann werden wir darüber sprechen", äußerte sich Kramarics Berater Vincenzo Cavaliere im Interview mit "Sport1".

09:15 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Robert Bauer begleitet Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!