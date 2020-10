Die Top-Transfer-News im Überblick:

Hertha will Leverkusens Wendell

16:10 Uhr: Hertha BSC will sich in der laufenden Transferperiode offenbar noch einmal verstärken. Wie "Sport BIld" berichtet, soll die Alte Dame an Linksverteidiger Wendell von Bayer Leverkusen interessiert sein. Demnach seien bereits erste Gespräche geführt worden. Die Ablösesumme für den Brasilianer soll sich auf rund sechs Millionen Euro belaufen.

Dest wechselt zu Barça - Bayern geht leer aus

15:20 Uhr: Der FC Barcelona hat das Tauziehen mit Bayern München um US-Nationalspieler Sergino Dest gewonnen. Der 19-Jährige wechselt für 21 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen von Ajax Amsterdam zu den Katalanen. In dem bis 2025 datierten Vertrag wurde die Ablösesumme auf 400 Millionen Euro festgeschrieben, wie Barcelona bestätigte.

Der Rechtsverteidiger wird am Freitag offiziell vorgestellt. Bei Barca ist der im niederländischen Almere geborene Dest als Nachfolger für den Portugiesen Nelson Semedo vorgesehen, der für 30 Millionen Euro zu den Wolverhampton Wanderers gewechselt war.

PSG und Atlético planen offenbar Stürmertausch

14:30 Uhr: Bahnt sich unmittelbar vor Ende der Transferperiode ein spektakulärer Spielertausch an? Laut der spanischen "AS" hat Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain angeblich ein Auge auf Diego Costa von Atlético Madrid geworfen. Der Kontrakt des 31-Jährigen bei den Rojiblancos endet im kommenden Sommer. Im Gegenzug soll Ex-PSG-Angreifer Edinson Cavani, der seit 1. Juli vereinslos ist, den Weg in die spanische Hauptstadt antreten.

Özil: Steht ein Abschied von Arsenal bevor?

13:40 Uhr: In den vergangenen Wochen und Monaten wurde immer wieder über die Zukunft von Mesut Özil beim FC Arsenal spekuliert. Nachdem Trainer Mikel Arteta auch zu Beginn der neuen Spielzeit nicht mit dem Spielmacher plant, kamen nun erneut Transfergerüchte auf. Sportjournalist Dharmesh Sheth von "Sky Sports" schließt einen vorzeitigen Abschied von Özil aus London keineswegs aus: "Bislang sind noch keine passenden Angebote für Mesut Özil und Matteo Guendouzi eingegangen. Trotzdem erwarten wir ein hektisches Ende des Transfersommers bei Arsenal."

BVB-Youngster Khadra zu Brighton

12:50 Uhr: Top-Talent Reda Khadra wechselt von Borussia Dortmund zu Brighton Hove & Albion. Das gab der Premier-League-Klub am Donnerstag bekannt. Der 19-Jährige absolvierte in der vergangenen Spielzeit 25 Partien für die U19 sowie eine Partie für die U23 der Schwarz-Gelben in der Regionalliga West. Khadra ist bei den Seagulls zunächst jedoch für die zweite Mannschaft eingeplant.

Kramaric: Wechsel zu Bayern wohl vom Tisch

12:15 Uhr: Ist die Entscheidung im Poker um Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim offenbar schon gefallen? Wie die "Bild" berichtet, nimmt der FC Bayern entgegen vorheriger Berichterstattungen angeblich Abstand von einer Verpflichtung des Kroaten. Demnach soll den Verantwortlichen die Ablösesumme in Höhe von rund 40 Millionen Euro für den 29-Jährigen zu teuer sein.

1860 verlängert mit Trainer Köllner

11:30 Uhr: Der TSV 1860 München plant langfristig mit Trainer Michael Köllner. Die Löwen haben den Vertrag mit dem 50-Jährigen "vorzeitig über das Saisonende hinaus verlängert", wie sie am Donnerstag mitteilten. Konkrete Angaben über die neue Laufzeit der Zusammenarbeit machten die Sechziger nicht.

Wolfsburg holt Baku aus Mainz

10:40 Uhr: Der VfL Wolfsburg hat Defensivallrounder Ridle Baku und damit den dritten Neuzugang für die laufende Saison verpflichtet. Der U21-Nationalspieler wechselt vom FSV Mainz 05 zu den Niedersachsen und erhält einen Vertrag bis 2025. "Er ist jung, erfolgshungrig und kann sich mit dem von uns eingeschlagenen Weg komplett identifizieren. Wir freuen uns auf einen Spieler, der auf mehreren Positionen flexibel einsetzbar ist.", sagte Wölfe-Sportdirektor Marcel Schäfer.

Brandt: BVB ließ Leverkusen angeblich abblitzen

09:55 Uhr: Wie der "Kicker" berichtet, soll Bayer Leverkusen bei Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund bezüglich einer möglichen Rückholaktion von Julian Brandt angefragt haben. Ausgangspunkt sei dafür der Wechsel von Youngster Reinier zum BVB gewesen, an dem offenbar auch die Werkself sehr interessiert gewesen sein soll. Die Anfrage wurde vom BVB angeblich jedoch schnell zu den Akten gelegt.

FC Bayern: Kramaric drängt angeblich auf Wechsel

09:20 Uhr: Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar ernsthaft mit einer Verpflichtung von Hoffenheims Andrej Kramaric. Nachdem die "Bild" am Mittwoch berichtete, dass FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit der Berateragentur ("P&P Sportmanagement") des Kroaten Kontakt aufgenommen haben soll, vermeldete "Sport1", dass Kramaric angeblich gar auf einen Wechsel nach München dränge.

"Andrej hat das Interesse vieler Klubs auf sich gezogen. Andrej fühlt sich in Hoffenheim sehr wohl und hat keine Eile, den Klub zu verlassen. Wenn aber ein konkretes Angebot eines Top-Vereins kommt, das auch für Hoffenheim interessant ist, dann werden wir darüber sprechen", äußerte sich Kramarics Berater Vincenzo Cavaliere im Interview mit "Sport1".

