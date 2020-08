Transfer-News: Wechselt Jadon Sancho doch noch zu Manchester United oder bleibt er in Dortmund? Nach Informationen des "Kicker“ gab es von den Engländern bisher keine Signale, dass sie die vom BVB geforderten 120 Millionen Euro zahlen wollen. Ron-Robert Zieler steht zudem offenbar vor einer Leihe zum 1. FC Köln. Hier gibt es alle News zum Geschehen am Transfermarkt.

BVB-Frist bei Sancho läuft ab (09:02 Uhr)

Zieler angeblich vor Unterschrift in Köln

09:05 Uhr: Ron-Robert Zieler liegt offenbar ein unterschriftsreifer Vertrag des 1. FC Köln vor. Laut "Bild" gab es auch schon ein Treffen zwischen dem Keeper und Kölns Sportdirektor Horst Heldt. Der 50-Jährige erklärte: "Es gab ein Treffen. Hannover war darüber informiert. Es war ein gutes Gespräch." Bei einem Wechsel, der wohl nur als Leihe geplant ist, wäre Zieler die Nummer zwei der Kölner. Dies bestätigte Heldt.

Sancho-Deadline läuft heute ab

9:02 Uhr: Wechselt Jadon Sancho doch noch zu Manchester United? Wie der "Kicker" berichtet, gibt es von den Engländern bisher keine Signale, dass sie die vom BVB geforderten 120 Millionen Euro zahlen wollen. Die Transfer-Deadline, die die Dortmunder vor wenigen Wochen festlegten, läuft allerdings am 10. August ab. Die BVB-Verantwortlichen erklärten damals, dass ein Angebot bis zu diesem Zeitpunkt eingegangen sein müsste, um einem Transfer von Sancho – unabhängig von der Offerte eines interessierten Vereins – zuzustimmen.

Willkommen zum Transferticker am Montag

