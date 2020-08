Transfer-News: Liegt die Zukunft von Javi Martínez in der französischen Ligue 1? Ein Bericht des "kicker" deutet daraufhin, dass der Bayern-Star München schon bald den Rücken kehren wird. Der FC Barcelona hat es auf Youngster Eric Garcia von Manchester City abgesehen. Die wichtigsten Entwicklungen auf dem Transfermarkt im Transferticker-Liveblog.

Die Top-Transfer-News im Überblick:

Fußball Transfer-News vom Mittwoch: Bayern-Star vor Wechsel zu Arsenal VOR 4 STUNDEN

Stade Rennes angeblich an Bayern-Star Martínez dran (9:10 Uhr)

Wechsel von Alexis Sanchez zu Inter Mailand offenbar fix

10:27 Uhr: Der Wechsel von Alexis Sanchez von Manchester United zu Inter Mailand ist offenbar in trockenen Tüchern. Wie Inter-Boss Giuseppe Marotta bei "Sky Sport Italia" verkündete, werde der Transfer noch am Donnerstag offiziell. "Dann gehört der Spieler vollständig Inter", so Marotta. Sanchez war bereits in der aktuellen Saison auf Leihbasis für Inter im Einsatz.

+++

Werder Bremen an Youngster Chong dran

10:02 Uhr: Der SV Werder Bremen ist an Tahith Chong von Manchester United interessiert.Das bestätigte Sportchef Frank Baumann gegenüber dem "Weser-Kurier". Chong solle bei den Hanseaten demnach Milot Rashica ersetzen, der vermutlich den Klub verlässt. Der 20-Jährige hatte seinen Vertrag in Manchester zwar erst im Frühjahr verlängert, kam dort allerdings auf kaum Einsatzzeit.

+++

FC Barcelona will Garcia von Manchester City

9:38 Uhr: Wie die "Marca" berichtet, ist der FC Barcelona an einer Verpflichtung von Eric Garcia von Manchester City interessiert. Demnach sei der Klub bereit, etwa 15 bis 20 Millionen Euro für den 19-Jährigen auszugeben. Youngster Garcia ist in der Jugend- und Juniorenabteilung der Katalanen großgeworden, ehe er 2017 zu ManCity in die Premier League wechselte.

+++

FC Bayern: Martínez bei Rennes im Gespräch

9:10 Uhr: Stade Rennes buhlt "laut "kicker" um die Dienste von Javi Martínez. Der französische Ligue1-Verein spielt in der kommenden Saison in der Champions League und plant offenbar, den Kader mit dem erfahrenen Spanier vom FC Bayern München zu verstärken. Martínez' Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft am 30. Juni 2021 aus, mit einem Verkauf in diesem Sommer könnten die Bayern also noch einmal eine Ablöse erzielen.

+++

Rückblick auf den Mittwoch: Gerüchte um Coutinho, ter Stegen und Klopp

Transfer-News: Philippe Coutinho soll sich offenbar mit dem FC Arsenal einig sein. Marc-André ter Stegen soll sich angeblich mit dem FC Barcelona auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt haben. Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben wohl ein Auge auf einen Premier-League-Absteiger geworfen.

+++

Willkommen zum Transferticker am Donnerstag

9:00 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute begleitet Sie Sebastian Würz durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

