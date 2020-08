Transfer-News: Laut einer Meldung der "AS" will Real Madrid mit einer möglichen Verpflichtung von Weltmeister Kylian Mbappé bis 2022 warten. Dann läuft der Vertrag des Franzosen bei Paris Saint-Germain ab, und man spekuliere bei Real darauf, dass er dann günstiger zu haben sei. Die wichtigsten Entwicklungen auf dem Transfermarkt im Transferticker-Liveblog.

13:53 Uhr: Milot Rashica könnte eventuell doch beim SV Werder Bremen bleiben. Wie Werders Geschäftsführer Frank Baumann auf der Pressekonferenz am Montag erklärte, habe man sich noch mit keinem Verein über einen möglichen Wechsel einigen können. "Es ist durchaus vorstellbar, dass Milot die ersten und vielleicht auch die letzten Saisonspiele für uns bestreitet", sagte Baumann. Unter anderem der RB Leipzig hatte Interesse angekündigt.

+++

FC Barcelona will mit Fati verlängern

13:28 Uhr: Wie die "Marca" berichtet, steht Ansu Fati vor einer vorzeitigen Verlängerung beim FC Barcelona. Der 17-Jährige hat man bei den Katalanen noch einen Vertrag bis Juni 2022. Die Ablösesumme für den Youngster steht aktuell bei 170 Millionen Euro. Mit dem neuen Vertrag solle diese laut "Marca" noch einmal angehoben werden.

+++

Forsberg will in Leipzig bleiben

13:05 Uhr: Emil Forsberg will beim RB Leipzig bleiben. Das machte der Schwede im Interview mit dem "Kicker" deutlich. "Noch bin ich hier nicht fertig und habe noch zwei Jahre Vertrag. Ich fühle mich pudelwohl, meine Familie ebenso, meine Tochter geht jetzt in die Kita, und auch meine Frau ist happy", wird Forsberg zitiert. "Wir haben eine super Mannschaft mit vielen Spielern, die sehr großes Potenzial haben. Ich als einer der Älteren versuche, die Jungs in die richtige Richtung zu pushen."

+++

Burnic wechselt von Dortmund nach Heidenheim

12:39 Uhr: U21-Nationalspieler Dzenis Burnic verlässt Borussia Dortmund und wechselt zum 1. FC Heidenheim. Das bestätigten beide Klubs. "Die Perspektive, die mir der 1. FC Heidenheim in sehr guten Gesprächen aufgezeigt hat, hat mich komplett überzeugt", sagte Burnic. Der 22-Jährige war zuletzt vom BVB an Dynamo Dresden ausgeliehen.

+++

Ronaldo bleibt wohl bei Juventus Turin

12:12 Uhr: Superstar Cristiano Ronaldo wird aller Wahrscheinlichkeit nach mindestens ein weiteres Jahr für Juventus Turin auflaufen. Das verriet der Portugiese nach der Überreichung des Meisterpokals für den Klub aus der Serie A. "Ich bin glücklich, an den letzten beiden der neun aufeinanderfolgenden Meistertitel für Juventus beteiligt gewesen zu sein", schrieb er unter ein Mannschaftsfoto und ergänzte vielsagend: "Und jetzt auf zu meinem dritten!"

+++

AC Mailand: Verhandlungen um Ibrahimovic-Verlängerung werden konkreter

11:49 Uhr: Wie die "Tuttosport" berichtet, bahnt sich eine endgültige Entscheidung um die sportliche Zukunft von Zlatan Ibrahimovic an. Demnach würden sich in wenigen Tagen Vertreter von Ibrahimovic‘ aktuellem Klub AC Mailand mit Spielervermittler Mino Raiola treffen. Dabei sollen unter anderem Details für eine Vertragsverlängerung des Schweden besprochen werden.

+++

FC Arsenal: Özil und Mustafi sollen verkauft werden, Verlängerung mit Aubameyang

11:25 Uhr: Der FC Arsenal plant laut "Daily Mail" im Sommer mit dem Verkauf von bis zu neun Spielern. Unter anderen stünden Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Henrikh Mkhitaryan auf der Abschussliste. Dagegen wolle der Klub dem ehemaligen Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang einen neuen lukrativen Vertrag anbieten. Der Spieler hoffe auf einen Dreijahresvertrag bei einem Gehalt von 250.000 Pfund pro Woche.

+++

FC Bayern und Bologna buhlen um Hickey

10:57 Uhr: Wie die "BBC" vermeldet, bemüht sich der FC Bayern München um Aaron Hickey. Der 18-Jährige reise bereits kommende Woche nach München, um sich das Trainingsgelände des deutschen Rekordmeisters anzusehen. Die Münchner hätten im Werben um den Schotten allerdings Konkurrenz durch den FC Bologna aus der italienischen Serie A. Auch das dortige Trainingsgelände habe er sich bereits angeschaut.

+++

Abmachung zwischen Haaland und Borussia Dortmund

10:35 Uhr: Wie die "AS" berichtet, gibt es eine mündliche Vereinbarung zwischen Borussia Dortmund und Vertetern von Erling Haaland über die sportliche Zukunft des Norwegers. Demnach dürfe er den BVB ab 2022 für eine "angemessene Summe" verlassen. Das Gerücht, dass es eine Ausstiegsklausel gebe, wenn ein Klub mindestens 75 Millionen Euro für den 20-Jährigen biete, stimme allerdings nicht.

+++

Real Madrid: Mbappé-Verpflichtung wohl nicht vor 2022

10:10 Uhr: Aufgrund der durch die aktuelle Corona-Pandemie entstandenen Krise hat sich Real Madrid laut der "AS" dazu entschieden, diesen Sommer keine großen Transaktionen auf dem Transfermarkt durchzuführen. Auch auf eine Verpflichtung von Kylian Mbappé im Sommer 2021 werde man demnach verzichten. Vielmehr hoffe man darauf, den Weltmeister 2022 zu den "Königlichen" zu holen. Dann läuft Mbappés aktueller Vertrag bei Paris Saint-Germain ab, und er sollte günstiger zu haben sein.

+++

So will ManUnited den Sancho-Deal realisieren

09:35 Uhr: Manchester United will nach Angaben der "Bild", die sich auf englische Quellen beruft, den Preis für Jadon Sancho in Raten zahlen. Demzufolge gehen Borussia Dortmund zunächst 70 Millionen Euro als erste Zahlung zu, die restlichen 50 Millionen sollen mit zwei Raten-Zahlungen über 30 und 20 Millionen Euro beglichen werden.

