Transfer-News: Fällt in dieser Woche die Entscheidung über die Zukunft von Jadon Sancho? Wie die "Bild" mit Verweis auf engische Quellen vermeldet, will Manchester United die Ablöse in Höhe von 120 Millionen Euro wohl per Ratenzahlung abstottern. Die wichtigsten Entwicklungen auf dem Transfermarkt im Transferticker-Liveblog.

Die Top-Transfer-News im Überblick:

La Liga Die Fronten verhärten sich: Barça droht ein wüster Machtkampf 29/07/2020 AM 16:27

ManUnited erwägt Ratenzahlung für Sancho (09:35 Uhr)

Real Madrid will mit Mbappé-Verpflichtung warten (10:10 Uhr)

Vereinbarung zwischen Haaland und BVB (10:35 Uhr)

FC Bayern und Bologna buhlen um Hickey

10:57 Uhr: Wie die "BBC" vermeldet, bemüht sich der FC Bayern München um Aaron Hickey. Der 18-Jährige reise bereits kommende Woche nach München, um sich das Trainingsgelände des deutschen Rekordmeisters anzusehen. Die Münchner hätten im Werben um den Schotten allerdings Konkurrenz durch den FC Bologna aus der italienischen Serie A. Auch das dortige Trainingsgelände habe er sich bereits angeschaut.

+++

Abmachung zwischen Haaland und Borussia Dortmund

10:35 Uhr: Wie die "AS" berichtet, gibt es eine mündliche Vereinbarung zwischen Borussia Dortmund und Vertetern von Erling Haaland über die sportliche Zukunft des Norwegers. Demnach dürfe er den BVB ab 2022 für eine "angemessene Summe" verlassen. Das Gerücht, dass es eine Ausstiegsklausel gebe, wenn ein Klub mindestens 75 Millionen Euro für den 20-Jährigen biete, stimme allerdings nicht.

+++

Real Madrid: Mbappé-Verpflichtung wohl nicht vor 2022

10:10 Uhr: Aufgrund der durch die aktuelle Corona-Pandemie entstandenen Krise hat sich Real Madrid laut der "AS" dazu entschieden, diesen Sommer keine großen Transaktionen auf dem Transfermarkt durchzuführen. Auch auf eine Verpflichtung von Kylian Mbappé im Sommer 2021 werde man demnach verzichten. Vielmehr hoffe man darauf, den Weltmeister 2022 zu den "Königlichen" zu holen. Dann läuft Mbappés aktueller Vertrag bei Paris Saint-Germain ab, und er sollte günstiger zu haben sein.

+++

So will ManUnited den Sancho-Deal realisieren

09:35 Uhr: Manchester United will nach Angaben der "Bild", die sich auf englische Quellen beruft, den Preis für Jadon Sancho in Raten zahlen. Demzufolge gehen Borussia Dortmund zunächst 70 Millionen Euro als erste Zahlung zu, die restlichen 50 Millionen sollen mit zwei Raten-Zahlungen über 30 und 20 Millionen Euro beglichen werden.

Willkommen zum Transferticker am Montag

9:20 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute begleiten Sie Robert Bauer und Sebastian Würz durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

+++

Napoli verpflichtet Ex-Wolfsburger Osimhen

17:15 Uhr: Der frühere Wolfsburger Victor Osimhen wird ab der kommenden Saison in der Serie A für den SSC Neapel auflaufen. Die Süditaliener lassen sich die Dienste des Nigerianers laut "Kicker" mindestens 60 Millionen Euro plus weitere mögliche Boni kosten. Osimhen wechselt vom OSC Lille nach Neapel, das im Gegenzug sogar noch Ersatztorwart Orestis Karnezis draufpackt. Osimhen avanciert damit teuersten Napoli-Spieler aller Zeiten.

Osimhen - Lille-Olympique Marseille - Ligue 1 2019/2020 Fotocredit: Getty Images

Özil will Vertrag bei Arsenal aussitzen

16:00 Uhr: Mesut Özil will seinen Vertrag beim FC Arsenal bis zum Sommer 2021 aussitzen. Danach wird der Ex-Nationalspieler die "Gunners" mit hoher Wahrscheinlichkeit ablösefrei verlassen. "Mesut Özil hat seine Meinung nicht geändert. Er wird bis zum Sommer 2021 bleiben. Daran hat sich nichts geändert. Er ist ein Spieler von Arsenal. Im Jahr 2021 wird er Arsenal zu 90 Prozent verlassen. Was ich sagen kann, ist, dass er dann zu einem anderen Verein gehen wird, um dort zu spielen. Er könnte in Asien oder Amerika spielen. Natürlich ist auch die Türkei eine Option", sagte sein Berater Erkut Sögüt der türkischen Sport-Zeitung "Fanatik".

+++

FC Barcelona: Neuer Anlauf bei Lautaro Martínez

14:45 Uhr: Der FC Barcelona arbeitet weiterhin an einer Verpflichtung von Lautaro Martinez von Inter Mailand. Nachdem die Italiener ein katalanisches Angebot über 71 Millionen Euro + Barca-Spieler Junior Firpo abgelehnt hatten, will Barcelona nun ein Angebot über die selbe Summe und den Spieler Rafinha vorbereiten. Sollte es in diesem Sommer nicht mehr zu einem Deal kommen, streben die Spanier einen Wechsel im kommenden Sommer an, das berichtet der "Corriere dello Sport".

+++

Upamecano verlängert bei RB Leipzig

14:30 Uhr: Dayot Upamecano und RB Leipzig haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der französische U-21-Nationalspieler ist jetzt bis 2023 an den Verein gebunden. "Wir sind natürlich sehr glücklich, den Vertrag mit Dayot Upamecano vorzeitig verlängert zu haben. Dayot ist in den vergangenen Jahren bei RB Leipzig zu einem der internationalen Top-Verteidiger gereift und hat mit seinen erst 21 Jahren natürlich weiterhin noch großes Entwicklungspotenzial. Umso schöner, dass er dieses Potenzial weiter bei uns entfalten wird", sagtLeipzigs Sportdirektor Markus Krösche. Der FC Bayern und Arsenal waren am Verteidiger interessiert gewesen.

+++

Eintracht Frankfurt: Trapp macht klare Ansage

14:00 Uhr: Auf einer Pressekonferenz am Freitag hat sich Kevin Trapp deutlich zu seinem Klub Eintracht Frankfurt bekannt. "Ich habe nie über einen Transfer nachgedacht. Ich plane hier meine Zukunft und habe nicht die Absicht zu wechseln", betonte der Torhüter. Damit dürften alle Wechselgerüchte um seine Person vom Tisch sein.

+++

FC Barcelona: Interesse an Ex-Bayern-Star Bernat

13:00 Uhr: Spaniens Vizemeister FC Barcelona ist nach Informationen von "Mundo Deportivo" an einer Verpflichtung von Juan Bernat interessiert. Die Katalanen wollen ihren Kader mächtig umkrempeln. Bernat - der bis 2018 beim FC Bayern soll zu den potenziellen Neuzugängen gehören.

Der Spanier ist derzeit Stammspieler bei PSG und macht sich mit seinem Team Hoffnungen auf den Gewinn der Champions League.

+++

Sancho-Poker: Angeblich schon Einigung über Sockelablöse

12:20 Uhr: Im Transfer-Poker um BVB-Star Jadon Sancho gibt es zwar noch kein offizielles Angebot, doch hinter den Kulissen laufen offenbar schon erste Verhandlungen mit Manchester United. Wie "The Independent" berichtet, sollen Mittelsmänner beider Vereine die Rahmenbedingungen für weitere Gespräche schaffen. Zudem heißt es, der BVB habe einer Sockelablöse von 60 Millionen Pfund (66 Mio. Euro) zugestimmt.

+++

FC Bayern: Gespräche geplant? Cuisance weiter im Visier von Marseille

12:00 Uhr: Michael Cuisance steht offenbar weiter im Visier von Olympique Marseille. Angeblich sollen erste Gespräche im Rahmen des Testspiels zwischen dem FC Bayern und den Franzosen am heutigen Freitag (16:00 Uhr im Liveticker) stattfinden. Nach Informationen der "L'Équipe" geht es dabei um eine Leihe ohne Kaufoption.

Zu allen Infos rund um Cuisance und Marseille

+++

Noch zwei Jahre Zlatan bei Milan?

11:30 Uhr: Wie Gazzetta dello Sport" berichtet, soll Zlatan Ibrahimovic noch zwei weitere Jahre beim AC Milan spielen. Der Schwede wäre zum Vertragsende über 40 Jahre alt. Als Gehalt stehen wohl fünf Millionen EUro plus Boni im Raum.

+++

RB Leipzig: Grillitsch und Roca im Blick

11:00 Uhr: Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, möchte Julian Nagelsmann seinen ehemaligen Schützling Florian Grillitsch von der TSG Hoffenheim zu RB Leipzig holen. Nagelsmann ist großer Fan des 24-jährigen Österreichers. "Flo ist in meinen Augen einer der besten Sechser in der Bundesliga, der schon ein bisschen unter dem Radar läuft. Man liest zumindest selten was über ihn", sagte der RB-Coach schon vor einiger Zeit bei "DAZN". Ebenfalls auf der RB-Liste: Marc Roca von Espanyol Barcelona.

+++

FC Bayern: Alaba bot sich angeblich erneut bei Barça an

10:00 Uhr: David Alaba und der FC Bayern konnten sich bisher nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Nun heißt es aus Spanien, der 28-Jährige habe sich erneut dem FC Barcelona angeboten. Das berichtet die in Barcelona ansässige Zeitung "Sport". Alabas Vater soll zudem regelmäßig in Kontakt mit den Katalanen stehen. Doch auch ein Karriereende in München kann sich der Östereicher laut "Sport1" vorstellen. Zur ganzen Geschichte und allen Infos zur Alaba-Situation beim FC Bayern.

+++

BVB: Depay als Sancho-Ersatz im Gespräch

9:45 Uhr: Borussia Dortmund hat offenbar Memphis Depay von Olympique Lyon als möglichen Nachfolger für Jadon Sancho - sollte dieser den Verein verlassen - ins Auge gefasst. Das jedenfalls berichtete die "Bild“-Zeitung. Eine exakte Quelle gab das Blatt aber nicht an. Der 26-jährige niederländische Nationalspieler sei aber "ins Gespräch gebracht“ worden. Es gibt schon länger Gerüchte darüber, dass der niederländische Nationalspieler seinen aktuellen Klub nach der verpassten Qualifikation für Europa in diesem Sommer verlassen will. Sein Vertrag gilt ohnehin nur noch ein Jahr.

+++

Willkommen zum Transferticker am Freitag

9:30 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute begleitet sie Tobias Hlusiak durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

Das könnte Dich auch interessieren: Moukokos kongenialer Partner: Wer ist BVB-Neuling Ansgar Knauff?

Play Icon WATCH Sancho-Nachfolger aus dem Norden? BVB hat angeblich Flügelflitzer im Visier 00:02:03

Bundesliga Bayern legt angeblich Preisschild fest: Das ist die Schmerzgrenze bei Thiago 29/07/2020 AM 10:32