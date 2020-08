Transfer-News: Marc-André ter Stegen soll sich angeblich mit dem FC Barcelona auf eine langfriste Zusammenarbeit geeinigt haben. Zlatan Ibrahimovic und der AC Mailand sollen offenbar kurz vor einem Durchbruch bei den Verhandlungen stehen. Der FC Bayern könnte Torwarttalent Christian Früchtl leihweise in Nürnberg parken. Die wichtigsten Entwicklungen auf dem Transfermarkt hier im Transferticker.

Die Top-Transfer-News im Überblick:

Europa League Die Europa League live im TV, Livestream und Liveticker VOR 33 MINUTEN

Ibrahimovic vor Vertragsverlängerung beim AC Mailand (9:25 Uhr)

PSG lässt Bernat im Sommer nicht gehen (9:50 Uhr)

Ex-Bayern-Spieler Höjbjerg vor Tottenham-Wechsel (11:30 Uhr)

Ter Stegen bleibt wohl langfristig beim FC Barcelona (12:20 Uhr)

Manchester United will angeblich aus dem Sancho-Poker aussteigen (12:45 Uhr)

Sancho-Wechsel droht zu platzen

12:45 Uhr: Der Wechsel von Dortmunds Jadon Sancho zu Manchester United droht offenbar zu platzen. Laut "Daily Mail" sind die Red Devils "nur" bereit 90 Millionen Euro für den Flügelstürmer auf den Tisch zu legen, der BVB beharrt aber auf die Forderung von 120 Millionen Euro. Daher könnte ManUnited erst 2021 erneut versuchen, Sancho aus seinem bis 2022 datierten Vertrag von den Schwarz-Gelben loszueisen.

Zum Artikel: ManUnited droht angeblich aus Sancho-Poker auszusteigen

+++

Ter Stegen vor Vertragsverlängerung in Barcelona

12:20 Uhr: Marc-André ter Stegen steht beim FC Barcelona angeblich vor einer Vertragsverlängerung. Laut "Mundo Deportivo" sollen sich beide Parteien auf einen neuen Kontrakt über fünf Jahre geeinigt haben. Lediglich bei den Gehaltsvorstellungen liegen Spieler und Klub weiter auseinander. Doch offenbar nähern sich ter Stegen und Barcelona diesbezüglich an.

Auch interessant: Die Champions League live im TV, Livestream und Liveticker

+++

Hertha BSC will angeblich weiter aufrüsten

11:55 Uhr: Hertha BSC steht nach der Verpflichtung von Torwart Alexander Schwolow vom SC Freiburg offenbar vor einem weiteren Transfererfolg. Laut „Voetbal International“ haben sich die Berliner mit Deyovaisio Zeefuik vom FC Groningen auf einen Transfer verständigt. Der 22-jährige Rechtsverteidiger soll sechs Millionen Euro Ablöse kosten.

+++

Ex-Bayern-Star vor Wechsel innerhalb Englands

11:30 Uhr: Ex-Bayern-Spieler Pierre-Emile Höjbjerg steht angeblich unmittelbar vor einem Wechsel vom FC Southampton zu den Tottenham Hotspur. Laut übereinstimmenden englischen Medienberichten soll der 25-Jährige für 17 Millionen Euro von Englands Südküste nach London wechseln. Dort würde der dänische Nationalspieler auf Trainer José Mourinho treffen. Höjbjerg steht seit 2016 in Southampton unter Vertrag und lief dort zuletzt unter Trainer Ralph Hasenhüttl als Kapitän auf.

+++

ManCity hat wohl den nächsten Spieler an der Angel

11:05 Uhr: Manchester City setzt offenbar seine Einkaufstour fort. Nach der Verpflichtung von Férran Torres sollen die Skyblues auch mit Nathan Aké von Premier-League-Absteiger AFC Bournemouth einig sein. Nach Angaben von "talkSPORT" sind die Citizens bereits 45 Millionen Euro Ablöse für den niederländischen Innenverteidiger zu zahlen. Auch die Vertragskonditionen zwischen dem Spieler und City seien demzufolge ausgehandelt. Zuvor soll der FC Chelsea, der ebenfalls an Aké dran gewesen sein soll, aus dem Vertragspoker ausgestiegen sein.

Auch interessant: Pep und der Fluch der Königsklasse: So will er ihn jetzt bannen

+++

FC Bayern will offenbar Torwarttalent verleihen

10:40 Uhr: Torwarttalent Christian Früchtl könnte den FC Bayern München nach Informationen der "Bild" vorerst verlassen. Der 20-Jährige steht demnach vor einer Leihe zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Früchtl absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 27 Partien für die zweite Mannschaft der Bayern und feierte mit dieser die Meisterschaft in der dritten Liga. Beim Club würde sich Früchtl wohl mit Christian Mathenia um den Platz zwischen den Pfosten streiten.

+++

Köln verlängert vorzeitig mit Trainer Gisdol

10:15 Uhr: Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Trainer Markus Gisdol vorzeitig bis 2023 verlängert. Das gaben die Rheinländer via Twitter bekannt. Gisdol hatte den FC in der abgelaufenen Bundesligasaison nach elf Spieltagen von Achim Beierlorzer auf einem Abstiegsplatz übernommen und die Geißböcke zum Klassenerhalt geführt. Dabei hatte Gisdol Mitte der Saison unter anderem einen Lauf mit seiner Mannschaft und holte aus zehn Partien acht Siege.

+++

Bernat soll bei PSG bleiben und verlängern

9:50 Uhr: Der Ex-Münchner Juan Bernat wird auch über den Sommer hinaus bei Paris Saint-Germain bleiben. Das berichtet zumindest "Le Parisien". Bernat, der von 2014 bis 2018 beim FC Bayern unter Vertrag stand und anschließend in die französische Hauptstadt wechselte, war in den letzten Wochen des Öfteren mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden. Der 27-jährige Linksverteidiger steht noch bis 2021 bei PSG unter Vertrag und soll demnächst eine Vertragsverlängerung vorgelegt bekommen.

+++

Ibrahimovic-Verlängerung so gut wie fix

9:25 Uhr: Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic und der AC Mailand stehen kurz vor dem Durchbruch in den Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung. Das berichtet die "Gazzetta dello Sport". Demnach soll der 38-Jährige einen neuen Kontrakt unterschreiben, der ihm 4,5 bis 5 Millionen Euro pro Jahr einbringt. Zudem erhält der Schwede Boni, unter anderem falls sich Milan in der kommenden Saison für die Champions League qualifiziert. Ibrahimovic kam Anfang des Jahres von LA Galaxy zurück nach Italien.

+++

Willkommen zum Transferticker am Dienstag

9:20 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute führt Sie Peer Kuni durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

Das könnte Dich auch interessieren: 200 Millionen gesichert: Fulham steigt in die Premier League auf

Play Icon WATCH Poker um Mega-Talent: Real lässt FC Bayern angeblich abblitzen 00:02:20

Fußball Gemobbt, geläutert, gefrustet: Fünf WM-Helden und ihr Dilemma GESTERN AM 07:11