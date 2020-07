Transfer-News: Mario Götze könnte es in die amerikanische MLS ziehen. Jovan Kirovski, der technische Direktor von Los Angeles Galaxy, äußerte sich vielsagend über den Ex-BVB-Profi. Der FC Bayern soll derweil bei Max Aarons im Hintertreffen liegen. Der Rechtsverteidiger bevorzuge demnach einen Verbleib auf der Insel. Die wichtigsten Entwicklungen auf dem Transfermarkt im Transferticker-Liveblog.

Die Top-Transfer-News im Überblick:

La Liga Die Fronten verhärten sich: Barça droht ein wüster Machtkampf VOR 16 STUNDEN

Alle News im Liveblog:

FC Bayern: Keine guten Chancen bei Aarons

10:00 Uhr: Wie der "Kicker" berichtet, könnte der FC Bayern im Transferpoker um Max Aarons von Premier-League-Absteiger Norwich City wohl das Nachsehen haben. Demnach geht das Umfeld des Rechtsverteidigers angeblich davon aus, "dass Aarons neuer Arbeitsplatz in der Heimat liegen wird."

Neben dem deutschen Rekordmeister sollen auch zahlreiche englische Klubs Interesse an dem 20-Jährigen haben. Aarons wurde beim FC Bayern angeblich als mögliche Alternative zu Sergiño Dest von Ajax Amsterdam gehandelt.

+++

Mario Götze: Neuanfang in der MLS? "Für viele Teams interessant"

9:44 Uhr: Zieht es Mario Götze in die amerikanische MLS? Jovan Kirovski, Technischer Direktor der Los Angeles Galaxy, scheint einer Verpflichtung des Ex-BVB-Profis nicht abgeneigt zu sein. "Mario Götze wäre für viele Teams interessant", erklärte der 44-Jährige gegenüber dem "Kicker".

Knackpunkt könnten jedoch die finanziellen Vorstellungen des Weltmeisters von 2014 werden. "Da müsste er aber sicherlich auf Gehalt verzichten", so Kirovski weiter. Zuletzt wurde Götze mit dem AC Florenz und dem AS Monaco in Verbindung gebracht.

+++

Willkommen zum Transferticker am Donnerstag

9:30 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute begleitet sie Robert Bauer durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

Das könnte Dich auch interessieren: Moukokos kongenialer Partner: Wer ist BVB-Neuling Ansgar Knauff?

Play Icon WATCH Sancho-Nachfolger aus dem Norden? BVB hat angeblich Flügelflitzer im Visier 00:02:03

Bundesliga Bayern legt angeblich Preisschild fest: Das ist die Schmerzgrenze bei Thiago VOR EINEM TAG