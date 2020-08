Transfer-News: Zlatan Ibrahimovic und der AC Mailand sollen offenbar kurz vor einem Durchbruch bei den Vertragsverhandlungen stehen. Demnach wird der Schwede einen neuen Kontrakt bei den Italienern unterzeichnen. Paris Saint-Germain will angeblich mit Ex-Bayern-Star Juan Bernat verlängern. Die wichtigsten Entwicklungen auf dem Transfermarkt hier im Transferticker.

Die Top-Transfer-News im Überblick:

Ibrahimovic vor Vertragsverlängerung beim AC Mailand (9:25 Uhr)

PSG lässt bernat im Sommer nicht gehen (9:50 Uhr)

Bernat soll bei PSG bleiben und verlängern

9:50 Uhr: Der Ex-Münchner Juan Bernat wird auch über den Sommer hinaus bei Paris Saint-Germain bleiben. Das berichtet zumindest "Le Parisien". Bernat, der von 2014 bis 2018 beim FC Bayern unter Vertrag stand und anschließend in die französische Hauptstadt wechselte, war in den letzten Wochen des Öfteren mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden. Der 27-jährige Linksverteidiger steht noch bis 2021 bei PSG unter Vertrag und soll demnächst eine Vertragsverlängerung vorgelegt bekommen.

Ibrahimovic-Verlängerung so gut wie fix

9:25 Uhr: Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic und der AC Mailand stehen kurz vor dem Durchbruch in den Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung. Das berichtet die "Gazzetta dello Sport". Demnach soll der 38-Jährige einen neuen Kontrakt unterschreiben, der ihm 4,5 bis 5 Millionen Euro pro Jahr einbringt. Zudem erhält der Schwede Boni, unter anderem falls sich Milan in der kommenden Saison für die Champions League qualifiziert. Ibrahimovic kam Anfang des Jahres von LA Galaxy zurück nach Italien.

Willkommen zum Transferticker am Dienstag

9:20 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute führt Sie Peer Kuni durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

