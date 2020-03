Trotz 0:1: Liverpool kehrt auf den Erfolgspfad zurück

Die Mannschaft des deutschen Teammanagers gewann gegen Abstiegskandidat AFC Bournemouth mit 2:1 (2:1) vor 53.323 Zuschauern an der Anfield Road und ließ sich auch von einem 0:1-Rückstand nicht schocken.

Mit 82 Punkten sind die Reds weiterhin souveräner Spitzenreiter mit jetzt 25 Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Manchester City, der im Manchester-Derby am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) bei Rekordmeister United in Old Trafford antritt.

Mo Salah (25.) und Sadio Mane (33.) sorgten für die spielentscheidenden Tore für die Liverpooler, die auf dem besten Weg sind, den ersten Meistertitel nach 30 Jahren zu erringen. Callum Wilson (9.) hatte den krassen Außenseiter überraschend in Führung gebracht.

Zuletzt hatte die Klopp-Elf in der Champions League bei Atletico Madrid (0:1), in der Liga beim FC Watford (0:3) und unter der Woche im FA Cup beim FC Chelsea (0:2) verloren. Dazwischen lag lediglich ein 3:2 gegen West Ham United am 24. Februar.