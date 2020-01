Wie die öffentlich-rechtlichen Sender am Donnerstag bekannt gaben, haben sie mit der Europäischen Fußball-Union (UEFA) wie im Vorjahr Einigkeit erzielt. "Die Vereinbarung sorgt für klare Verhältnisse", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann, ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky meinte: "Für uns war es wichtig, dass wir alle deutschen Spiele in der UEFA Nations League weiterhin exklusiv live in unseren Programmen zeigen können."

Dabei dürfen die Zuschauer auf attraktive Länderspiele hoffen. Deutschland war dank einer Reform des 2018/2019 erstmals ausgetragenen Wettbewerbs trotz des sportlichen Abstiegs in der höchsten Liga verblieben. Von September bis November bestreitet die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw dort zunächst sechs statt wie bislang vier Gruppenspiele. ARD und ZDF übertragen davon jeweils drei.

Auch Länderspiele sind aufgesplittet

Zuletzt war der TV-Markt auch bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft immer weiter zersplittert. Die EM-Qualifikation war im Vorjahr beim Privatsender RTL zu sehen gewesen, die Endrunde wird dann wie auch die WM 2022 von den Öffentlich-Rechtlichen übertragen. Die TV-Rechte für die EURO 2024 in Deutschland hatte sich dagegen überraschend die Telekom gesichert.

Noch gravierender waren allerdings in den vergangenen Jahren die Umwälzungen im Bereich des Klub-Fußballs. So wanderten Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga zunächst von Sky zu Eurosport und von dort später zu DAZN. Bei dem Sport-Streamingdienst gibt es zudem derzeit Spiele der Europa League zu sehen, die jedoch teilweise auch beim Spartensender Nitro und bei RTL laufen.

Champions League teilweise bei Amazon

Die Champions League läuft derweil zurzeit in Teilen bei DAZN, in Teilen bei Sky. Ab der Saison 2021/22 erwarb Online-Riese Amazon einen Teil der Live-Rechte, Sky ging leer aus. Mit Spannung erwartet wird deshalb auch im Mai die Vergabe der TV-Rechte für die nächste Periode der Bundesliga ab 2021. Was dort passiert, scheint absolut offen.

Ganz so verwirrend war die Situation bei der Nationalmannschaft noch nicht. Zumal zumindest bei großen Turnieren die deutschen Spiele sowie Halbfinals und Finale ohnehin gemäß Rundfunkstaatsvertrag frei empfangbar sein müssen. Zunehmende Konfusion im TV-Dschungel drohte für den Zuschauer dennoch auch hier. Dass zumindest die Nations League bleibt, wo sie ist, ist insofern eine gute Nachricht für die Fans.

Das könnte Dich auch interessieren: Der bessere Alcácer: Haaland hilft dem BVB nicht nur mit Toren

(SID)