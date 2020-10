"Den Sieg heute wollten wir unbedingt haben, damit wir das Team und die Arbeit belohnen", sagte Kuntz. Zum Abschluss hat seine Elf, die am vergangenen Freitag in Moldau noch mit 5:0 gewonnen hatte, gegen Wales (17. November) alles in der eigenen Hand. Auch ein Remis könnte für die fünfte EM-Teilnahme in Serie reichen, da neben den Gruppensiegern auch die fünf besten Gruppenzweiten das Ticket für die Endrunde in Slowenien und Ungarn lösen.