Nach dem Spiel versammelte Stefan Kuntz seine Mannschaft lange in einem Kreis und richtete lange Worte an sie. Bei "ProSieben Maxx" sagte er: "Wir haben bis zur 20. Minute sehr gut gespielt, dann kam eine unnötige Rote Karte. Mit zehn Mann hatten wir dann keine Chance."

Mike Ndayishimiye (19./60., Foulelfmeter), Charles De Ketelaere (51.) und Lois Openda (76.) sorgten in Leuven für die Niederlage der deutschen Mannschaft, die nach dem frühen Platzverweis gegen den Bielefelder Amos Pieper (18.) mehr als 70 Minuten in Unterzahl spielte. Lukas Nmecha vom RSC Anderlecht gelang per Foulelfmeter (31.) der zwischenzeitliche Ausgleich.

Mit zehn Mann und in Rückstand steckte die DFB-Elf nicht auf, lief die Gastgeber früh an und war mindestens ebenbürtig. Vor allem Belgien-Legionär Nmecha war ein steter Unruheherd und konnte sich verdient in die Torschützenliste eintragen, als Schiedsrichter Michael Fabbri (Italien) nach einem Foul an Nico Schlotterbeck auf Strafstoß entschied. Nmecha verwandelte mit etwas Glück.