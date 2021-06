Die deutsche U21-Nationalmannschaft steht bei der EM in Ungarn und Slowenien im Halbfinale. Dort geht es am Donnerstag, 3.6. um 21:00 Uhr gegen die Niederlande.

Die Niederländer mussten in ihrem Viertelfinale gegen Frankreich keine Zusatzschicht einlegen, jedoch ging es auch dort denkbar knapp zu. Der 2:1-Siegtreffer durch Myron Boadu fiel erst in der Nachspielzeit (90.+3). Boadu hatte in der 50. Minute auch den Ausgleich erzielt, nachdem Dayot Upamecano die Franzosen in Führung gebracht hatte (23.).