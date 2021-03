Neben der Schweiz, für die Dan Ndoye (78.) entscheidend traf, spielen noch Portugal und Kroatien in Gruppe D. Die beiden treffen am Abend (21.00 Uhr) aufeinander. Hudson-Odoi, der beim FC Chelsea unter dem deutschen Teammanager Thomas Tuchel spielt, stand am Donnerstag in der Startelf, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

Die deutsche U21 war bereits am Mittwoch erfolgreich in das Turnier gestartet. Die Auswahl von DFB-Trainer Stefan Kuntz bezwang Ungarn mit 3:0.

