"Mit Youssoufa haben wir ein außergewöhnliches Talent in Deutschland, das wir behutsam und leistungsgerecht fördern wollen. In enger Absprache mit Borussia Dortmund haben wir deshalb beschlossen, ihn zu nominieren, weil wir denken, dass seine Teilnahme sowohl der Mannschaft als auch ihm in der Entwicklung weiterhilft", sagte Kuntz.

Im September hatte Moukoko sein erstes Spiel für die U20-Auswahl des DFB bestritten, zuvor war er schon für die U16 aufgelaufen. Er wäre auch für Kamerun spielberechtigt, hat sich aber für Deutschland entschieden. In der Bundesliga hatte er am Samstag sein drittes Tor im 13. Spiel für den BVB erzielt.

Im Kader für die drei Vorrundenpartien befinden sich in Malick Thiaw (Schalke 04), Mateo Klimowicz (VfB Stuttgart) und Anton Stach (SpVgg Greuther Fürth) drei weitere Spieler, die erstmals für die deutsche U21 zum Einsatz kommen könnten. Auch der zuletzt schon von Joachim Löw nominierte Ridle Baku (VfL Wolfsburg) fährt mit nach Ungarn, Leverkusens Wirtz gehört dagegen nicht zum Aufgebot.

Nicht im Team steht auch Bayern Münchens Jungstar Jamal Musiala. Der 18-Jährige, der erst Anfang März vom englischen Verband FA zum DFB gewechselt war, hatte im Herbst in der EM-Qualifikation für Englands U21 gespielt. Für zwei Länder dürfen Spieler nicht binnen eines Wettbewerbs antreten.

Das deutsche Team trifft sich am Sonntag in Frankfurt/Main und reist am Montag nach Ungarn weiter. Dort steht schon am Mittwoch in Szekesfehervar das erste Gruppenspiel gegen den Gastgeber an, die weiteren Gegner sind die Niederlande (27. März) und Rumänien (30. März). Die K.o.-Runde findet erst im Mai und Juni statt.

