Deutschland trifft somit bei der vierten EM in Folge auf den Nachbarn. 2015 in Prag (3:0), 2017 in Krakau (3:0) und 2019 in Udine (3:1) gewann das DFB-Team jeweils in der Gruppenphase. Sollte Deutschland auch das Wiedersehen im ungarischen Szekesfehervar für sich entscheiden, geht es drei Tage später im Halbfinale entweder gegen die Niederlande oder den Nachwuchs des Weltmeisters Frankreich.

Bereits ausgeschieden ist hingegen überraschend England. Der Mitfavorit gewann zwar das letzte Spiel gegen Kroatien mit 2:1 (1:0), wurde aber aufgrund der Niederlagen gegen die Schweiz (0:1) und Portugal (0:2) nur Vierter der Gruppe D. Der Anschlusstreffer von Kroatiens Domagoj Bradaric (90.+2) verhinderte kurz vor Schluss das Weiterkommen.

