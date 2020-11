Viel Zeit zum Feiern blieb Stefan Kuntz und seinem "tollen Haufen" nicht. Mit dem EM-Ticket in der Tasche traten die ersten U21-Nationalspieler schon kurz nach dem 2:1-Sieg gegen Wales die Heimreise an, beim in Braunschweig verbliebenen Kader ließen die Corona-Regeln keine große Party zu.