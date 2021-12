Union war von Beginn an die bessere und auch aktivere Mannschaft, die Eisernen waren aber natürlich auch unter Zugzwang. Taiwo Awoniyi legte den Ball für Max Kruse ab, der es aus der zweiten Reihe versuchte, sein abgefälschter Schuss ging allerdings knapp vorbei (18.). In der Folge wurden die Tschechen aber immer besser und spielten mehr nach vorne. Christopher Trimmel ging zu leichtfertig in einen Zweikampf mit Oscar Dorley, der den Ball daraufhin für Tomas Holes ablegen konnte. Der Tscheche traf aus 14 Metern allerdings nur die Latte (34.). Nach eigentlich gutem Beginn ließ sich Union in dieser Phase viel zu sehr in die eigene Hälfte drücken, Chancen gab es vorerst keine mehr.

Direkt nach der Pause gab es die bis dato beste Chance der Eisernen, als Awoniyi einen Freistoß von Niko Gießelmann verlängert und zunächst der Schuss von Timo Baumgartl und dann auch der Versuch von Awoniyi geblockt werden konnten (48.). Durch einen individuellen Fehler brachte sich Union dann selber ins Hintertreffen, als Baumgartl den Ball selber eroberte, dann aber einen katastrophalen Fehlpass in der eigenen Hälfte spielte, den Ivan Schranz abfangen konnte. Der Slowake schweißte den Ball anschließend aus 18 Metern in den linken Winkel (50.). Dieser Rückschlag verunsicherte die Köpenicker sichtlich, die kurz darauf sogar fast das 2:0 und damit eine vermeintliche Vorentscheidung hinnehmen mussten. Robin Knoche rutschte an der Sechzehnerkante weg, wodurch Peter Olayinka frei vor Frederik Rönnow auftauchte, allerdings nur den rechten Pfosten traf (55.).

Ad

Es dauerte aber nicht lange und Union erholte sich wieder von diesem Rückschlag. Nach einer Ecke kam Baumgartl erneut zum Abschluss wurde allerdings geblockt, der Nachschuss von Marvin Friedrich wurde nur knapp neben das Tor abgefälscht (62.). Nur zwei Minuten später fiel der mehr als verdiente Ausgleich der Köpenicker. Kruse bekam den Ball nach einer abgefälschten Ecke und zog aus 15 Metern zentraler Position ab, der noch abgefälschte Ball schlug zentral im Tor ein.

Europa League K.o.-Runde mit BVB, Eintracht, Leipzig und Bayer: So sehen die Lostöpfe aus VOR 37 MINUTEN

In der Schlussphase warf Union natürlich alles nach vorne, um irgendwie das Spiel noch zu gewinnen und in der Gruppe weiterzukommen. Die Eisernen kamen aber nicht mehr gefährlich zum Abschluss und liefen sogar noch in einen weiteren Konter. Olayinka wurde in der gegnerischen Hälfte angespielt und zog aus 18 Metern ab, Rönnow konnte allerdings noch parieren (86.). Prag sichert sich damit das Weiterkommen als Zweiter in der Gruppe, Union landet mit nur einem Zähler dahinter. Feyenoord konnte das Parallelspiel gewinnen und wurde deutlich erster.

Die Stimmen zum Spiel:

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): “Die Enttäuschung ist natürlich groß, so kurz nach dem Spiel. Ich glaube, die Mannschaft hat alles versucht. Im Spiel mit dem Ball war es heute aber einfach zu wenig, es waren zu viele lange Bälle. Das du durch einen individuellen Fehler in Rückstand gerätst, hat uns auch nicht geholfen. Die Mannschaft hat aber noch mal Moral gezeigt. Im Spiel mit dem Ball war es wie gesagt heute zu wenig und dann verdienst du es auch nicht weiterzukommen.”

Max Kruse (Union Berlin): “Ich glaube, dass wir insgesamt verdient aus der Conference League ausgeschieden sind. Natürlich hätten wir gerne heute gewonnen und wären weitergekommen, aber wenn man alle sechs Spiele betrachtet, dann sind zwei Spiele einfach zu wenig. Insgesamt war es viel zu wenig. Wir haben versucht, spielerische Lösungen zu finden, haben versucht, auf den zweiten Ball zu gehen, wie wir das gegen Leipzig gut gemacht haben. Das war aber ein anderes Spiel als heute und dann hat es am Ende nicht gereicht.”

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Union besiegt sich selbst

Schon im Rückspiel gegen Feyenoord musste Union mit eigenen Fehlern, die zu Gegentoren geführt haben, hadern. Auch heute wieder haben sich die Eisernen quasi selber besiegt, auch wenn sie theoretisch nicht verloren haben. Die Köpenicker hätten heute einen Sieg gebraucht und waren über weite Strecken auch die bessere und gefährlichere Mannschaft, doch konnten ihre wenigen guten Chancen einfach nicht nutzen. Dazu bereitete Timo Baumgartl das Tor von Slavia Prag ungewollt vor und stellte sein Team vor eine große Aufgabe, der sie nicht gewachsen waren. Sie erzielten zwar noch den verdienten Ausgleichstreffer, aber für den wichtigen Sieg reichte es nicht mehr und die Eisernen sind damit ausgeschieden. Bester Spieler heute war Lukas Masopust, der Taiwo Awoniyi die ganze Zeit über in Manndeckung nahm und den Nigerianer über das komplette Spiel hinweg ausschaltete.

Die Statistik: 9

Union Berlin konnte insgesamt neun Ecken in diesem Spiel rausholen. Sehr oft wurden sie dadurch auch gefährlich, unter anderem das Tor ist durch eine Standardsituation entstanden.

Das könnte Dich auch interessieren: Lungenexperten zum Fall Kimmich: Infiltrationen der Lunge durch Impfung vermeidbar

Nagelsmann zur Favoritenfrage: "Ist so ein Thema für Journalisten"

Europa League Pleite in Budapest: Bayer verpasst beste Gruppenphase VOR 42 MINUTEN