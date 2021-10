Fußball

Bodö/Glimt brennt! Norweger feiern Kabinenparty nach 6:1 gegen AS Rom und Jose Mourinho

Der FK Bodø/Glimt schlägt die AS Rom in der UEFA Europa Conference League 6:1 und lässt danach die Freude in der Kabine heraus. So feiert das Team von Kjetil Knudsen seinen historischen Sieg über die Mannschaft von Trainer-Legende Jose Mourinho!

00:00:21, vor 2 Stunden