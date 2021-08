Zuletzt war immer wieder über einen Transfer des Topstürmers zu Meister Manchester City spekuliert worden.

Die Citizens um Teammanager Pep Guardiola sollen laut Medienberichten bereit gewesen sein, etwa 176 Millionen Euro für Kane zu bezahlen. Dessen Vertrag in London läuft erst 2024 aus.

Die Gerüchte beendete Kane am Mittwoch - zumindest für die laufende Wechselperiode. "Ich werde in diesem Sommer bei Tottenham bleiben und mich zu 100 Prozent darauf konzentrieren, der Mannschaft zum Erfolg zu verhelfen", hatte der 28-Jährige in den Sozialen Medien geschrieben.

(SID)

