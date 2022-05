Im Trainer-Olymp angekommen, mischten sich bei José Mourinho selten gesehene Tränen unter sein gewohntes Eigenlob. "Es ist eine Sache zu gewinnen, wenn jeder den Erfolg erwartet. Doch es ist anders, wenn du etwas Unvergessliches schaffst. Das gibt dir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein", sagte der Portugiese mit feuchten Augen.

Ganz unrecht hatte "The Special One" nicht, denn vor einem Jahr hätten sich auch die treuesten Fans von AS Rom nicht vorstellen können, einen Europapokalsieg zu bejubeln. Doch Mourinho "löste alle Probleme und feiert nun sein Meisterwerk", titelte "Corriere della Sera" nach dem 1:0-Finalerfolg in der neuen Conference League gegen Feyenoord Rotterdam

Der 59-Jährige befindet sich nun auf Augenhöhe mit dem großen Giovanni Trapattoni, jeweils fünf Europapokale haben die beiden Trainergranden jetzt gewonnen. Voller Stolz streckte Mourinho den Fotografen im Stadion von Tirana demonstrativ die fünf Finger seiner Hand entgegen.

Denn im Vergleich zu anderen bisherigen Arbeitgebern des Erfolgscoach wie FC Chelsea, Real Madrid oder Manchester United spielten die "Giallorossi" über Jahrzehnte hinweg auf der Fußballbühne Europas nur eine Statistenrolle. Ein Sieg im längst abgeschafften Messe-Cup war 1961 der einzige internationale Erfolg, und auch in Italien gab es zuletzt wenig zu holen.

Für die Roma endete eine 14-jährige Durststrecke

Die letzte Meisterschaft 2001, der letzte Pokalsieg 2008 - die Durststrecke war quälend lang. Und so reagierte die Anhängerschaft euphorisch, als Mourinho noch in der Nacht des Sieges einen Klubwechsel kategorisch ausschloss: "Ich bleibe, daran gibt es keinen Zweifel. Wir können ein besonderes Projekt aufbauen."

Und zumindest gedanklich will sich Mourinho damit sogar in den nun bevorstehenden Ferien beschäftigen. "Ich werde jetzt erst einmal in den Urlaub gehen, mich auf eine Bank setzen und viel nachdenken", kündigte er an.

Fest steht schon jetzt: International darf AS Rom in der kommenden Saison eine Etage höher in der Europa League mitspielen. Und da könnte Mourinho dann sein ganz persönliches halbes Dutzend an Europapokalsiegen komplettieren. Dass er auch Europa League kann, bewies er bereits 2017 als ManUnited-Teammanager.

(SID)

