Heung-Min Son (15.), Lucas Moura (22) sowie ein Eigentor von Jacob Rasmussen (28.) sorgten schnell für eine vermeintlich beruhigende Spurs-Führung, doch dank Rasmussen (32.) und Matus Bero (39.) kam noch vor der Pause wieder Spannung auf.

Dann sah Tottenham-Verteidiger Cristian Romero Gelb-Rot (59.), doch auf Seiten der Niederländer flogen Danilho Doekhi mit Gelb-Rot (81.) und der Ex-Schalker Markus Schubert mit Rot (85.) ebenfalls.

Ad

In der Gruppe von Union Berlin brachte sich Slavia Prag durch ein 1:0 (0:0) gegen Maccabi Haifa in die Pole Position für Gruppenplatz zwei. Die Tschechen gewannen dank eines Treffers von Jan Kuchta (49.) und liegen damit bei noch zwei ausstehenden Partien vor den Berlinern.

Europa League Wirtz genial, Diaby brachial: Bayer nimmt Kurs Richtung K.o.-Runde VOR 2 STUNDEN

Tottenham hatte Conte am Dienstag nur 24 Stunden nach der Entlassung des Portugiesen Nuno Espirito Santo verpflichtet. Unter Espirito Santo kassierte Tottenham in dieser Saison in zehn Ligaspielen bereits fünf Niederlagen, auch in der Vorrunde der Conference League gab es nur einen Sieg. Conte soll laut "Gazetta dello Sport" 18 Millionen Euro kassieren.

Das könnte Dich auch interessieren: Doppel-Rot und kapitaler Luthe-Bock: Union vor Europapokal-Aus

(SID)

RB-Coach Marsch trauert Elfer hinterher: "Waren über zwei Spiele besser"

2. Bundesliga Massiver Corona-Ausbruch in Sandhausen: Spiel bei St. Pauli in Gefahr? VOR 3 STUNDEN