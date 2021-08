Ihr Heimspiel werden die Köpenicker im Berliner Olympiastadion absolvieren, da das Stadion An der Alten Försterei mit seiner Kapazität von 22.012 Zuschauern derzeit nicht der Regularien der Europäischen Fußball-Union (UEFA) entspricht.

Union, das erst seit zwei Jahren in der Bundesliga spielt, hatte sich in der vergangenen Saison in der deutschen Eliteklasse als Tabellensiebter überraschend für den neuen UEFA-Wettbewerb qualifiziert.

Nach der Play-off-Runde kämpfen in der Gruppenphase der Conference League 32 Mannschaften um das Weiterkommen. Das Finale findet am 25. Mai 2022 in der albanischen Hauptstadt Tirana statt.

(SID)

