Union Berlin startete gut in das Abenteuer Europa und hatte bereits nach fünf Minuten die erste gute Gelegenheit auf die Führung, doch Max Kruse verpasste knapp. Anschließend fand Slavia Prag immer besser in die Partie und nur noch die Fans der Eisernen waren aus Sicht der Berliner mehr als Europa tauglich. Zunächst konnten sich die Berliner noch auf ihren Schlussmann Andreas Luthe verlassen, der stark einen Aufsetzer von Ibrahim Traoré parierte. Doch wenig später musste er hinter sich greifen. Nach einer zunächst geklärten Ecke versuchte es Alexander Bah direkt aus der Distanz. Der Ball titschte noch auf und schlug neben dem linken Pfosten ein. Luthe in dieser Situation nicht machtlos, aber ihm einen Fehler zu unterstellen wäre vermessen (18.).

Prag blieb weiter das bessere Team, doch Union hatte noch in der ersten Hälfte eine gute Gelegenheit zum Ausgleich, doch Taiwo Awoniyi verpasste ein Zuspiel von Kruse hauchzart (31.).

Zu allem Überfluss zeigte der insgesamt unsichere Unparteiische, Fabio Verissimo, Paul Jaeckel noch nach einem taktischen Foulspiel zurecht Gelb-Rot.

Nach der Halbzeit war Union Berlin trotz Unterzahl die bessere Mannschaft, die erste Gelegenheit zum Ausgleich vergab Rani Khedira (55.). Nur drei Minuten später der erste Torschrei bei den Berlinern, doch Awoniyi stand bei Kruses Zuspiel einen Schritt zu weit vorne. Den Eisernen war die Unterzahl immer weniger anzumerken und Urs Fischer nahm einen zunächst entscheidenden Dreifachwechsel vor. Denn 20 Minuten vor dem Ende bediente der eingewechselte Sheraldo Becker den anderen Joker, Kevin Behren, mustergültig. Der ließ sich die Chance nicht nehmen und erzielte den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich.

In den Schlussminuten sah es nach Punkteteilung aus, der Bundesligist zog sich immer weiter zurück und Prag schlug doppelt zu. Zunächst brachte Jan Kuchta (84.) Slavia erneut in Führung, bevor nur wenig später Ivan Schranz die Partie entschied (88.). Beide Tore kamen aus Sicht der Berliner äußerst unglücklich zustande.

Trotz der ersten Pflichtspielniederlage in der laufenden Saison, feierten die mitgereisten Berliner noch Minuten nach Abpfiff ihre Mannschaft.

Die Stimmen:

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Am Ende steht es 3:1 für Prag. Gerade in der zweiten Hälfte haben wir es echt gut gemacht mit einem Mann weniger. Die Mannschaft blieb ruhig und hatte sich den Ausgleich verdient. Bei den beiden letzten Gegentoren kam viel Pech dazu. Da hat man die Müdigkeit gemerkt, weil es extrem viel Kraft gekostet hat mit einem Mann weniger."

Der Tweet zum Spiel:

Die Fans der Berliner sorgten von Beginn an für eine hitzige Stimmung in Prag und unterstrichen die Bedeutung, die selbst der dritthöchste europäische Wettbewerb für die Eisernen hat.

Das fiel auf: überforderter Schiedsrichter

Besonders in der ersten Hälfte fiel der portugiesische Unparteiische mit jeweils einer seltsamen Verwarnung gegen beide Mannschaften auf. Besonders fragwürdig eine Verwarnung gegen den Berliner Awoniyi, der sich im Zweikampf seiner Körper eigentlich nur gut einsetzte. Die Aktion war weit davon entfernt, überhaupt ein Foulspiel zu sein. Die Gelb-Rote Karte gegen Jaeckel war nach zwei taktischen Foulspielen zwar hart, aber regelkonform. Alles in allem wirkte Verissimo der europäischen Bühne nicht gewachsen, auch wenn sich seine Leistung im zweiten Durchgang stabilisierte und der Schiedsrichter weniger in Erscheinung trat.

Die Statistik: 1

Es war nicht nur der erste Auftritt einer deutschen Mannschaft in der neu geschaffenen Europa Conference League, sondern auch die erste Auswärtsniederlage für die Eisernen in ihrer noch kurzen Europapokal-Geschichte. Vor 20 Jahren gab es zweimal ein Unentschieden, dazu kommt der 4:0-Erfolg in der diesjährigen Qualifikation bei Kuopion PS. Es war auch die erste Pflichtspielniederlage für Union Berlin in der laufenden Saison, zuvor blieb man in sieben Partien ungeschlagen.

