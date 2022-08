Seine Spieler seien immerhin "erwachsen" und würden wissen, "was hilft – und was nicht."

Auch bezüglich Zigarettenkonsum hält Baumgart seine Schützlinge an der langen Leine. "Und wer eine rauchen will, kann eine rauchen. Wir haben einen Moment, den wir genießen sollten", so der Effzeh-Coach.

Ad

Die Geißböcke hatten das 1:2 aus dem Hinspiel gegen den ungarischen Vertreter am Donnerstagabend wettgemacht. Dank der Treffer von Timo Hübers, Ellyes Skhiri und Kingsley Schindler siegte Köln in Székesfehérvár souverän 3:0

UEFA Europa Conference League Europa kütt! Köln stehen intensive Wochen bevor VOR 2 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Respektlos? Bayern-Boss Kahn reagiert auf Spott-Vorwürfe aus Spanien

Kehl äußert sich zu Modeste-Berichten: "Das finde ich nicht in Ordnung"

Premier League Medien: Italienischer Spitzenklub an Ronaldo dran VOR 2 STUNDEN