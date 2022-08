Außerdem trug sich der Ex-Mainzer Kenan Kodro in die Torschützenliste ein.

Das Rückspiel findet am 11. August statt, der Gewinner des Duells trifft auf die Kölner. Die Play-offs werden am 18. und 25. August ausgetragen.

Die Kölner traten zuletzt in der Saison 2017/18 im Europacup - damals in der Europa League - an.

Sollte der FC die Play-offs überstehen, beginnt für den Bundesligisten am 8. September die Gruppenphase.

