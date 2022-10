Nach einem schwachen Auftritt und einer folgerichtigen 2:0-Niederlage in Belgrad muss der Effzeh nun um das Weiterkommen in der Conference League bangen. In beiden Halbzeiten mussten die Kölner jeweils ein frühes Gegentor schlucken und konnten sich davon nicht erholen und steht nun mit nur noch zwei verbleibenden Gruppenspielen stark unter Druck.

Dabei kamen die Kölner etwas besser rein und hatten nach sechs Minuten den ersten richtigen Abschluss, doch Aleksandar Popović war beim Abschluss von Elyes Skhiri aus der zweiten Reihe zur Stelle. Im direkten Gegenzug kam Ricardo Gomes im Kölner Sechzehner zum Abschluss, aber auch Marvin Schwäbe war zur Stelle (7.). Wie in der Vorwoche konnten die Serben früh in Führung gehen, als Timo Hübers einen weiten Abschlag von Popovic nicht richtig klären konnte und Fousséni Diabaté dann vor Schwäbe die Nerven behielt und zur Führung traf (15.).

Der Fußball war dann aber erst mal zweitrangig, trotz Vorteilen im Ballbesitz schafften es die Kölner nicht mehr gefährlich vors gegnerische Tor. Dafür sorgten die Partizan Fans für gleich zwei Aufreger, die serbischen Fans zündeten mehrfach Pyrotechnik und durch die starken Rauchwolken wurde die Sicht auf dem Feld stark beeinträchtig. Schiedsrichter Roi Reinshreiber unterbrach die Partie gleich zweimal und forderte die Spieler beim zweiten Mal auf, in die Katakomben zu gehen, um den Fans ein deutliches Zeichen zu geben. In der Folge ließen die Fans die Pyrotechnik auch stecken. In der zehnminütigen Nachspielzeit verpassten die Serben noch knapp das 2:0, als Menig im Sechzehner an die Latte schoss (45.+9).

Auch im zweiten Durchgang mussten die Kölner dann einen frühen Rückschlag verkraften, eine Ecke konnte nicht richtig geklärt werden und am Ende köpfte Gomes eine Flanke von Slobodan Urošević ein (52.). Auch in der zweiten Halbzeit kam von den Kölnern aus dem Spiel heraus zu wenig, erst zehn Minuten vor Ende kombinierten sich die Gäste das erste Mal gefährlich in den gegnerischen Sechzehner. Nach starker Vorarbeit von Linton Maina wartete Skhiri zu lange und ein Verteidiger klärte in letzter Sekunde gegen den Tunesier (83.). Nur eine Minute später schickte Florian Kainz Jonas Hector in den Sechzehner, der Steffen Tigges in der Mitte suchte, doch den Ball in den Rücken spielte und die Chance somit vergab (84.).

Am Ende musste sich Köln zurecht geschlagen geben und steht in der Gruppe nun mit dem Rücken zur Wand. Der Effzeh ist nun unter anderem auf Schützenhilfe aus Slovacko angewiesen und muss selber seine letzten beiden Gruppenspiele gewinnen, um noch eine Chance aufs Weiterkommen zu haben.

Die Stimmen zum Spiel:

Steffen Baumgart (Trainer 1.FC Köln): “Wir tragen viel dazu bei, dass der Gegner es einfach hat. Das ist ein bisschen so das, was uns in den vergangenen Spielen zurückwirft. Das ist sehr ärgerlich. Die Atmosphäre war beeindruckend. Wir sind aber gut ins Spiel gekommen. Wir haben unsere Gelegenheiten einfach nicht genutzt. Wir müssen 100 Prozent bringen, um solche Spiele zu gewinnen.”

Timo Hübers (1.FC Köln): “Ich leite das erste Tor ein. Wir hatten viele kleine Fehler, die einzeln betrachtet vielleicht gar nicht so schlimm sind, wenn ich mal meinen da rausnehme. Wir hatten viele Unsauberkeiten gehabt, haben lange Zeit nicht so gespielt, wie wir es vorhatten. Wir sind ziemlich enttäuscht und fahren jetzt mit einem 0:2 nach Hause.”

Florian Kainz (1.FC Köln): “Wir machen das erste Tor wieder selber und kriegen das zweite Tor nach einer Standardsituation. Das darf natürlich nicht passieren, vor allem nicht in der Häufigkeit, in der wir es in den letzten Spielen gehabt haben. Das müssen wir abstellen, sonst können wir keine Spiele gewinnen.”

Das fiel auf: Mit dem Ball keine Ideen

Die Kölner waren heute über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft, aber ohne dabei wirklich gefährlich zu werden. Die Serben verteidigten es sehr kompakt und zwangen die Kölner immer wieder auf den Flügel, was eigentlich eine Stärke des Effzeh ist, aber es fehlte in der Offensive heute in sämtlichen Belangen an der Genauigkeit und Zielstrebigkeit, von 38 Flanken brachten die Kölner nur sieben an den Mann. Man merkte, dass es vor allem an den Kreativspielern im Zentrum fehlte, die Ausfälle von Ljubicic und auch von Thielmann machten klar bemerkbar.

Die Statistik: 497

Der Effzeh hat heute fasst 500 Pässe gespielt und davon 396 an den Mann gebracht. Damit haben sie mehr als doppelt so viele Pässe wie Partizan gespielt (216), die brachten insgesamt 135 Zuspiele an den Mann und haben dennoch deutlich mehr Gefahr ausgestrahlt als die Kölner.

